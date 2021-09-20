«مجموعة الصين للإعلام» الناقل الرسمي والوحيد باللغة الصينية لـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وام

وقعت مجموعة الصين للإعلام CMG اتفاقية تعاون مع معرض إكسبو دبي لتكون المجموعة الناقل الإعلامي الرسمي والوحيد باللغة الصينية لمعرض إكسبو دبي 2020.

وضمن هذه الاتفاقية ستكون لمجموعة الصين للإعلام الحقوق الحصرية لنقل أحداث المعرض للمشاهدين داخل الصين.

وقع الاتفاقية تشانغ لي المديرة التنفيذية لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط ومحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020.

وقالت تشانغ لي إن معرض إكسبو دبي 2020 وفر لمجموعة الصين للإعلام وبصفتها الشريك الإعلامي الصيني الرسمي لهذا المعرض العالمي منصة خاصة له ستسخر كافة الإمكانيات لنقل هذه التجربة بشكل فريد لمشاهديها داخل الصين وخارجها وستخصص مساحة إعلامية كبيرة لهذا الحدث كما ستقوم بإنتاج العديد من البرامج ونشرات الأخبار والتقارير الخاصة بالمعرض وستسلط الضوء على أبرز الفعاليات المصاحبة طيلة الستة أشهر وأيضاً ستقوم بمحاورة المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين والفنانين المشاركين في المعرض لنقل تجاربهم ورؤاهم للعالم.

وأشارت تشانغ لي إلى أن «الصين للإعلام» مجموعة إعلامية صينية ضخمة ومشهوره عالمياً وتشمل التلفزيون الصيني المركزي وإذاعة الشعب المركزية وإذاعة الصين الدولية وشبكة تلفزيون الصين الدولية وغيرها ولها 47 قناةً تلفزيونية والعديد من القنوات الإذاعية التي تقدم برامجها بـ 44 لغة بالإضافة إلى مواقعها على الإنترنت وحساباتها الكثيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن مجموعة الصين للإعلام ستعتمد على أحدث تقنيات البث والتكنولوجيا الرائدة في هذا المجال لنقل التجربة بصورة لا مثيل لها وستستغل مجموعة الصين للإعلام كافة إمكانياتها التقنية وجودة البث عالية المستوى 4k 8K وأيضاً ستقدم لمشاهديها تجارب الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR ليتمكن المشاهد في جميع أنحاء العالم من معايشة هذه التجربة بكافة تفاصيلها وأحداثها ليتمتع المتابعون بصورة أكثر وضوحاً كأنهم زاروا المعرض بأنفسهم.

وقالت: سنغطي ونبث على الهواء كل المناسبات المهمة في إكسبو دبي ومنها مراسم الافتتاح وغيرها ولدينا برنامج يومي عنوانه وقت دبي على شاشة التلفزيون سنعرض من خلاله الأجنحه المشاركة في إكسبو 2020 وما تقدمه وتتميز به بما فيها الجناح الصيني وجناح الإمارات وغيرها من الأجنحة المتخصصة.

وأضافت: وفقاً لخصائص المنصات الإعلامية المختلفة سنعرض برامج متنوعة مثل العجائب التي لا تعرفها في إكسبو دبي والتجوال في دبي وغيرها وسيتم عرضه عبر شاشة التلفزيون وأثير الإذاعة وعبر وسائل الإعلام الرقمية.

وأكدت أن مجموعة الصين للإعلام تؤمن بأن إكسبو دبي هو حدث عالمي فريد يستحق تسليط الضوء على كافة فعالياته وأحداثه وأخباره وتؤمن أيضاً أن دولة الإمارات ستقدم للعالم معرضاً متميزاً سيكون نقطة الانطلاق لعالم أكثر تطوراً وانفتاحاً خصوصاً أنه أول معرض بهذا الحجم يقام فعلياً بعد جائحة كورونا وبما أن معرض إكسبو يقام لأول مرة في الشرق الأوسط فسيكون من الرائع أن نقدم لمشاهدينا صورة جميلة عن دولة الإمارات وحداثة وانفتاح وتسامح وكرم أهلها الذين يجسدون شعار إكسبو دبي تواصل العقول وصنع المستقبل باعتبارها أكثر دول الشرق الأوسط تطوراً وتقدماً.

ومن جانبه أشار الهاشمي خلال كلمة ألقاها ضمن مراسم حفل التوقيع إلى أن معرض إكسبو فرصة حقيقة لتبادل المعرفة بين شعوب العالم وبسبب الظروف الحالية وبعض الإغلاقات الدولية الناجمة عن جائحة كورونا ومواجهة البعض لصعوبات في الوصول لإكسبو دبي فإن إكسبو دبي سيصل لهم من خلال مجموعة الصين للإعلام وأن هذه الشراكة سيكون لها الأثر في تعريف المشاهدين في الصين بدبي وبإكسبو دبي.

وقال إن إكسبو دبي ومجموعة الصين للإعلام سيعملان معاً لإبراز فعاليات وأحداث المعرض بأحدث الطرق والتقنيات.