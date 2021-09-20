إقبال قوي على تذاكر إكسبو 2020 دبي محلياً وعالمياً

المصدر: دبي – بشار باغ

تسجل تذاكر إكسبو 2020 دبي مستويات إقبال قوية على المستوى المحلي والعالمي مما يعكس الزخم الكبير الذي يكتسبه الحدث الأروع في العالم.

وفي تصريحات صحفية قال متحدث باسم إكسبو 2020 دبي : "تسعدنا معدلات مبيعات التذاكر المحققة حتى الآن، وخاصة تذاكر الدخول المتعدد والتذاكر الموسمية، ونشهد دعماً غامراً ومتواصلاً من قبل مجتمع دولة الإمارات والأفراد من مختلف أرجاء العالم مما يعكس إدراك الزوار لما يتمتع به إكسبو 2020 دبي من قيمة كبيرة وتنوع ثري".

وأضاف :"نسجل إقبالاً قوياً من قبل شبكة موزعي التذاكر المعتمدين وشركائنا من شركات الطيران ومنافذ التجزئة والمبيعات الالكترونية عبر الانترنت، وتأتي أعلى مستويات لإقبال على التذاكر من الأسواق التقليدية المصدرة للزوار وكذلك من الأسواق التي تتميز بمستويات معرفة واسعة تجاه معارض إكسبو الدولية، على غرار أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الأسواق الدولية الرئيسية الأخرى على غرار الهند وروسيا".

وأشار إلى أن إكسبو دبي قام بدمج حلول تقنية متقدمة لتعداد كل شخص ضمن الموقع، بما يشمل الوفود المشاركة وفرق العمل والمقاولين وغيرها بهدف إدارة الطاقة الاستيعابية للموقع بكفاءة وفعالية، ولنشر بيانات الزيارات بشكل دوري خلال الحدث".