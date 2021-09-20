بالفيديو.. "قرية إكسبو" السكنية جاهزة لاستقبال المشاركين في الحدث

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن إتمام جاهزية قرية إكسبو في موقع إكسبو 2020 دبي، وأظهر مقطع فيديو نشره المركز عبر وسائل التواصل الاجتماعي اكتمال كافة مكونات القرية التي تشكل مجمعاً سكنياً متكاملاً للمشاركين في الحدث العالمي.

وفي تصريحات ضمن الفيديو، أكد عمر حص، مدير أول قطاع العقارات في مركز دبي التجاري العالمي، أن المركز تولى مهمة تطوير قرية إكسبو وهي المجمع السكني الرسمي للحدث وترتبط مباشرة مع موقعه، لافتاً إلى أن تصميم القرية يتميز بأسلوب مبتكر لتوفير وحدات سكنية عصرية ومساحات خضراء، وتضم 2273 شقة بفئات متنوعة بدءً من وحدات "استديو" وصولاً إلى شقق بـ 4 غرف متوزعة على 4 مجمعات سكنية ضمن القرية.

وأشار حص إلى أن المجمعات تتمتع بمرافق متكاملة بما فيها النوادي الصحية ومسابح للعائلات وملاعب للأطفال، وستكون القرية جزءً أساسياً من منطقة "دستركت 2020 " وهي مرحلة الإرث لإكسبو دبي بعد انتهاء فعالياته وستكون المنطقة مدينة ذكية ومستدامة وستعيد توظيف أكثر من 80% من المنشآت في موقع الحدث.