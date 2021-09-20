نهيان مبارك آل نهيان: متطوعو إكسبو 2020 يجسدون قيم الإمارات ومستعدون للترحيب بالعالم

المصدر: البيان

أشاد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي بجهود 30 ألف متطوع سيسهمون في تقديم نسخة استثنائية من إكسبو الدولي حين تجمع الإمارات العالم من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وقال معالي الشيخ نهيان: يتزامن تنظيم إكسبو 2020 مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد متطوعو إكسبو 2020 القيم والمبادئ التي قامت عليها دولتنا. فهم من جنسيات وانتماءات ومجموعات عمرية متنوعة، وسيسافرون من مختلف الإمارات السبع للانضمام إلينا مع استعداداتنا للترحيب بالعالم بروح التعاون والتسامح والتفاؤل بالمستقبل".

وأضاف "تفصلنا أياماً معدودة عن انطلاق إكسبو 2020، الذي يترقبه العالم أجمع، ويظهر المتطوعون حماساً منقطع النظير، وعزيمة والتزاماً مستمداً من إرث الامارات الراسخ في التميز والنجاح حتى مع التحديات التي واجهتنا في ظل جائحة كوفيد-19. نحن ممتنون لحماسهم وإخلاصهم، المتجذر في فهمهم لما يمكن أن يحققه إكسبو 2020 دبي للإمارات والعالم. وبدعمهم، فإن إكسبو 2020 جاهز تماما لتحقيق مهمته في صنع مستقبل أفضل للإنسان والكوكب، في دولة الإمارات وخارجها".



ولقد أكمل المتطوعون في إكسبو 2020 أكثر من 40 ألف ساعة تدريب حتى الآن، مظهرين جاهزيتهم لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم اعتبارا من أول أكتوبر. ومن المنتظر أن يتواصل التدريب طيلة الأشهر المقبلة لإعداد المتطوعين للقيام بأدوارهم في إكسبو 2020.

وحضر آلاف المتطوعين أيضا تجربة تعريفية في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو 2020 دبي، وهي واحدة من 13 جلسة مماثلة مصممة للتعليم والإلهام، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة الخاصة بكوفيد-19. وتم تصميم برنامج تدريب المتطوعين المكثف في إكسبو 2020 لمنحهم مهارات ومعارف أساسية تتعلق بأدوارهم، مع إظهار كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة التي ستساعد في ترك ذكريات لا تنسى لدى الملايين من زوار الحدث العالمي على مدى أشهره الستة. وخاض المتطوعون في إكسبو 2020 رحلة تدريب عامرة بالمشاركة لضمان جاهزيتهم للحدث شملت التعليم الإلكتروني وحصص التدريب المباشر وجها لوجه مع خبراء إكسبو 2020،.

ويتشكل فريق المتطوعين في إكسبو 2020 من طلبة جامعات وموظفين في جهات عامة، وربات بيوت ومتقاعدين، بالإضافة إلى أصحاب الهمم. ويشكل المواطنون الإماراتيون 45 بالمئة من المتطوعين، الذين يمثلون معا أكثر من 135 جنسية وتتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاما.

وسيلعب المتطوعون دورا محوريا في إدارة العدد الهائل من التجارب والفعاليات المتنوعة التي ستقام خلال إكسبو 2020.

وقالت المتطوعة الإماراتية سعاد المرزوقي، البالغة من العمر 19 عاما: "أنا فخورة بعملي كمتطوعة بإكسبو 2020 دبي، خاصة وأنها أول تجربة لي كعمل في أجواء احترافية عالمية، وأنا واثقة بأنني سأتعلم الكثير هنا، أكثر مما كنت سأتعلمه في أيّ مكان آخر، وخاصة من حيث التعامل مع الزوار على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم"

وقال المتطوع سمير مازومدار، 21 عاماً من الهند: "يسرني أن أكون جزءاً من هذا الحدث الرائع والضخم، والذي تستعد له دولة الإمارات منذ حوالي 10 سنين، واتطلع إلى أن أشهد العديد من الأحداث وكواليس الفعاليات، ليس فقط كزائر، بل كمساهم فيها أيضاً".

بينما قالت كارديلا كولسون، المتطوعة الأسترالية البالغة من العمر 57 عاماً: "أنا فليبينية الأصل، ولكنني هاجرت إلى أستراليا، لذلك أعتبر نفسي مواطنة عالمية. أشعر بالسعادة لإنني أشارك في هذا الحدث التاريخي، حيث بإمكان أحفادي أن يفتخروا بي في المستقبل. المشاركة في إكسبو 2020 تعتبر تجربة العمر، أنا أبلغ من العمر 57 عاماً الآن، ولكنني متشوقة جداً للعمل في هذا الحدث وأتطلع بفارغ الصبر للتعرف على أشخاص متنوعين من مختلف أنحاء العالم".

أما المتطوع الإماراتي كنان عبد الغني، 28 عاماً، فقد أكد أنه انضم إلى متطوعي إكسبو لرغبته بخدمة بلاده ورد جزء من فضلها عليه، وقال: "حالما سنحت لي الفرصة لم أتردد وانضممت إلى متطوعي إكسبو، وهو شرف كبير لي أن أمثل دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي. أتطلع بشدة لافتتاح إكسبو 2020 دبي وللعمل مع فريقي ضمن الأجنحة الدولية للتعرف على ثقافات أكثر من 190 دولة، بالإضافة إلى عاداتهم وتقاليدهم"

أما جو موسكاريتولو، متطوع أمريكي الجنسية، فقال: "كنت قد زرت إكسبو نيويورك في منطقة فلاشينغ، وذلك عندما كنت يافعاً مع جدتي وإخوتي، وهو الوحيد الذي شهدته. والآن أنا في إكسبو 2020 دبي كمتطوع وزائر، وأكثر ما يثير اهتمامي هو التقنيات والأبنية الرائعة، هناك أكثر من 190 دولة مشاركة وأريد أن أزور العديد من أجنحة هذه الدول".

وبدعم من شركة اتصالات، الشريك الرسمي لبرنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، استقبل إكسبو 2020 أكثر من 180 ألف إبداء رغبة في التطوع، متجاوزا بكثير الرقم المتوقع.

وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، يمثل إكسبو 2020 احتفالا بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة وجهود قيادتها المتواصلة للاستثمار في المستقبل. وسيجمع إكسبو أكثر من 200 جهة مشاركة، وبينها 192 دولة، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات وهيئات تعليمية، للتعامل مع التحديات التي تواجه العالم، ودعوة ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في صنع عالم جديد خلال ستة أشهر من الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم والثقافة.