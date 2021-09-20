كوريا الجنوبية تعرّف بتكنولوجيتها المتقدمة في إكسبو دبي

المصدر: يونهاب

قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية ووكالة كوريا لترويج التجارة والاستثمار (كوترا) أمس الأحد إنه من المقرر افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي" في الأول من أكتوبر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" بمشاركة 191 دولة.

وخلال المعرض، ستدير كل من الدول المشاركة جناحا خاصا بها تحت مواضيع فرعية ثلاثة، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

ويقع جناح كوريا الجنوبية على مساحة 4,651 مترا مربعا في منطقة "التنقل"، ويتكون من طابق واحد تحت الأرض و4 طوابق فوق الأرض ويبلغ ارتفاعه 26 مترا. ومن حيث الحجم، يعد جناح كوريا الجنوبية خامس أكبر جناح من بين الدول المشاركة.

وخلال المعرض، تخطط كوريا الجنوبية لتقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة الخاصة بها والعروض المتنوعة تحت شعار "كوريا الذكية، تنقل العالم إليك".

وتم تصميم جناح كوريا الجنوبية بحيث يمكن للزوار تجربة التغيرات في كوريا الجنوبية في عصر الثورة الصناعة الرابعة، باستخدام الواقع المعزز وغيره من التقنيات المختلفة.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض التي تمزج بين الثقافتين الكوريتين التقليدية والحديثة.

وستقدم المطاعم داخل الجناح مجموعة متنوعة من الأطباق، بما يشمل الأطعمة التقليدية مثل "بيبيمباب" و"غالبي" و"بولغوغي"، وأطعمة "هاليو" (موجة الثقافة الكورية) مثل "بولداك بوكوم ميون" (رامين بنكهة الدجاج الحار).

وخلال فعالية "يوم كوريا" المقرر إجراؤها في يوم 16 يناير من العام المقبل، سيقام حفل موسيقي بمشاركة فرق البوب الكوري. وتم تعيين فرقة الفتيان "ستراي كيدز" سفيرة فخرية لجناح كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول في كوترا إن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تتعاونان بنشاط في مجالات الطاقة والبناء والدفاع والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بناء على علاقة "الشراكة الاستراتيجية الخاصة".

وأعرب عن أمله في أن تسهم مشاركة كوريا الجنوبية في إكسبو دبي في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتشارك كوريا الجنوبية حاليا في السباق لاستضافة إكسبو في بوسان في العام 2030.