الجسمي يطلق كليب "هذا وقتنا" احتفالاً باكسبو

المصدر: دبي ـ البيان

على قدم وساق تجري الاستعدادات في دبي لاستقبال ثالث أهم حدث عالمي، بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية، حيث الجميع في "دانة الدنيا" قد ضبط ساعته على توقيت معرض "اكسبو 2020 دبي"، استعداداً لانطلاق الحدث الدولي بعد نحو 10 أيام، والذي سيجمع في ساحاته ثقافات نحو 190 دولة، ستتنافس جميعها في تقديم رؤاها للمستقبل، وتقديم ابتكارات مختلفة تتناسب مع طبيعة الحدث العالمي.

وها هو الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عاد ليطل على الملأ مرة أخرى، ليخبرهم جميعاً بأن "هذا وقتنا" في مشاهد قصيرة، تروج للمعرض العالمي، وما يتضمنه من عروض ثقافية وأحداث اقتصادية مختلفة.

إطلالة الجسمي تأتي من منطلق كونه سفيراً للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم المعرض الدولي المرتقب.

الكليب، الذي نشره الجسمي على حسابه الرسمي على "تويتر"، وأرفقه بتغريدة قال فيها: "ترقبوا .. هذا وقتنا"، تتمدد مشاهده على نحو 15 ثانية، تبدأ بعرض من التراث الإماراتي، لتنتقل إلى عروض تراثية أخرى تمثل دول العالم، في وقت تفتح فيه بوابة اكسبو الضخمة دفاتها، لتتيح دخول الجميع إلى حضن المستقبل، ويأتي هذا الكليب ضمن الحملة الترويجية للمعرض الدولي، الذي لم يتبق عليه سوى 10 أيام فقط.