أحمد البنا: الجناح الهندي مشارك استراتيجي في الحدث

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

أوضح الدكتور أحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، أن الهند سيكون لها أحد الأجنحة الاستراتيجية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي يهدف لتعزيز الحلول لأكبر التحديات التي تواجه العالم، لافتاً إلى أن قادة الهند، وأبرزهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبروا عن التزامهم القوي بنجاح المعرض الذي تنطلق فعالياته مطلع أكتوبر المقبل.

وخلال إفادة إعلامية، تطرق السفير البنا لأهمية الجناح الهندي المشارك، سواءً من حيث الموقع أو الحجم، بحيث ستتاح الفرصة لكل ولاية هندية لعرض اقتصادها وثقافتها.

وأما في سبيل التسهيل على زوار الحدث من الجانب الهندي، أفاد البنا بأن دولة الإمارات خففت قيود السفر المتعلقة بـ«كوفيد19» على جميع المواطنين الهنود الذين يحملون تأشيرات زيارة أو سياحة أو عمل، فضلاً عن استحداث آلية للإسراع بإصدار التأشيرات بكل فئاتها، وفقاً لموقع «هندوستان تايمز».

وبين البنا أن المعرض المرتقب سيعزز هدفاً رئيسياً بين الجانبين الإماراتي والهندي، وهو تعزيز التفاعل بين الشعبين. ومن جهته، أوضح ديليب تشينوي المسؤول في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أن الهند ستشارك بقوة من خلال 11 موضوعاً يتم تسليط الضوء عليها خلال المعرض، ومن بينها مواضيع التنمية الحضرية، المياه، الفضاء، التسامح والشمولية، والمناخ والتنوع البيولوجي، والصحة.