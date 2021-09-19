اليمن تشارك بـ "أحفاد سبأ" في إكسبو دبي2020

المصدر: البيان

تشارك اليمن في معرض إكسبو دبي 2020 الذي تنظمه الإمارات على مدى ستة أشهر بدءاً من 1 أكتوبر 2021 وحتى 30 مارس 2022.

ووفقا للدكتورة مناهل ثابت، التي تعمل منذ أربع سنوات كمتطوعة في منصب نائب المفوض العام لجناح إكسبو والتنفيذي لخطط ومحاور المشاركة اليمنية في المعرض، فإنه يجري حالياً استكمال ما تبقى من تجهيزات وتحضيرات نهائية متعلقة بجناح اليمن في معرض إكسبو 2020 من خلال استرجاع ما تم خلال السنوات الماضية، وخاصة مايتعلق منها بمرئيات التنمية المستدامة، استناداً إلى تقاليد التاريخ والحضارات القديمة، واستشرافا للمستقبل الواعد.

وأوضحت انه تم الاتفاق على شعار (أحفاد سبأ) عنواناً للجناح وتأكيداً على القيم المستقبلية التي تتبناها هذه الرؤية التي ينطوي عليها الشعار، حيث قدم أسلافنا الكثير من الشواهد والمشاهد الدالة على صلتهم العميقة بقوانين الطبيعة، وميزاتها النسبية وحوافزها التنموية القائمة على فن تدوير القيم المادية والروحية، مما هو معروف ومشهود في الصهاريج الطويلة بعدن، وشواهق المنازل الطينية في شبام حضرموت، وفن ترشيد واستخدام المياه في المدرجات الزراعية الجبلية، وأنظمة الري العتيدة التي امتدت على آلاف الكيلومترات في وديان اليمن التاريخية الخصيبة، وفنون التعامل مع الاقتصاديات البحرية، وغيرها من الشواهد وفق سبأ نت.

كما تم اختيار كتاب (الإعلان) للعلامة صفي الدين أحمد بن عبد الله السّلمي الوصابي الشهير بالسّانة المتوفى(1122هـ -1710م) كتميمة لترجمة مفاهيم شعار الجناح " أحفاد سبأ" وشاهداً كبيراً على فن تطويع المتناقضات، والاستغوار في المصفوفات النابعة من تداخل الهيئات مع الأصوات، ومعنى الانطلاق من الخوارزميات الرياضية الدالة على الصوت والصورة، لتحقيق ما يبدو إعجازياً غائصاً في الغموض.

إلى ذلك تم إنجاز مرئيات البرامج التنفيذية الخاصة بالتشغيل الشامل خلال أشهر معرض إكسبو الستة، متضمنةً العروض والمعروضات والفعاليات وقواعد البيانات الرقمية.