فتح باب التقدم لبرنامج «دستركت 2020» العالمي لريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دستركت 2020» فتح باب التقدّم لبرنامجها العالمي لريادة الأعمال «سكيل2دبي»، الذي يهدف إلى جذب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، وفي مقدمتها المشروعات والشركات التي ما زالت في مرحلة التمويل الاستثماري الأولى أو مرحلة التأسيس، والتي تتوافق مع القطاعات التي تركز عليها «دستركت 2020».

وسيوفر البرنامج للشركات الرابحة مساحة عمل مجانية لسنتين، مع الدعم في تأسيس أعمالها والإرشادات الكفيلة بمساعدتها على التوسّع، إلى جانب تسهيل وصولها إلى التمويل وتدفق الصفقات وفرص التشبيك والتواصل مع الشركات العالمية الكبرى.

وعبر منظومتها ومجتمعها اللذين يحفزان على الابتكار متعدد الأطراف، ستكون «دستركت 2020» مدينة للمستقبل محورها الإنسان، وستمثل مختبراً حيّاً يشجع على العمل المشترك والتواصل بين المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسكان والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات متعددة الجنسيات.

طلبات التقدم

وبدأ برنامج «سكيل2دبي»، الذي يشكل جزءاً جوهرياً من هذه المنظومة، استقبال طلبات التقدم؛ وسيوفر للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة أفضل فرص النجاح عبر توفير الكثير من الميزات الفريدة، التي ستساعد تلك المشاريع على الانخراط في السوق المحلي بسهولة والانطلاق من دبي بيُسر.

يقوم البرنامج على تقديم الدعم غير المقترن بتملك الأسهم، وسيقبل كل عام ما بين 80 إلى 100 شركة، ومن المخطط اختيار الدفعة الأولى خلال الأسابيع الأخيرة من فعاليات إكسبو 2020 دبي، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وستشكل «دستركت 2020» تطوّراً لموقع إكسبو 2020 دبي الذي يستضيف فعاليات الحدث الدولي على مدى ستة أشهر، وستكون المدينة الذكية مركزاً عالمياً جاذباً للكثير من الشركات والمؤسسات المتنوعة، يُسهّل التعاون بين القطاعات المختلفة ويوفّر الأنظمة التي تسرّع وتيرة الأعمال وتدعم الابتكار.

تحفيز الابتكار

صُممت منظومة «دستركت 2020» بشكل خاص لتحفيز الابتكار، عبر جعل الإنسان محوراً لمدينة المستقبل الذكية، وبناء مجتمع كفيل بتعزيز التعاون بين القطاعات سريعة النمو لأقصى درجة.

وينصبُّ تركيز المنظومة على قطاعات أساسية، من بينها الخدمات اللوجستية الذكية والنقل الذكي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية، ضمن استراتيجية أُعدت خصيصاً من أجل المستقبل، لتُكسب هذه المدينة الذكية أهمية فائقة لدى المهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وسلاسل الكتل (البلوك تشين) وإنترنت الأشياء. وتسعى «دستركت 2020» لتكون أول مختبر حيوي في منطقة الخليج لتجريب الحلول المبتكرة وتقنيات المستقبل.

وسيحقق الانطلاق من «دستركت 2020» في حد ذاته فائدة فورية للشركات المختارة، وسيكون محفزاً لنجاح المشاريع الناشئة بسرعة، بفضل عدة عوامل مهمة من بينها اللوائح الميسِّرة، والحوافز، والشراكات الدولية، وفتح قنوات التواصل بين قادة القطاعات المختلفة وصنّاع السياسات لدعم احتياجاتهم وتمكينهم من تحقيق المزيد من النمو والمرونة.

المشاريع الناشئة

وقالت تالة الأنصاري، مديرة إدارة منظومة الابتكار و«سكيل2 دبي»: «ستتاح للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة مع برنامج «سكيل2دبي» فرصة التعاون مع الشركات الكبرى والهيئات الحكومية ومسرّعات الأعمال والجامعات في دستركت 2020، وسيتاح لها كذلك الوصول إلى مؤسسات التمويل المختلفة، لدعم خطط نموها».

وأضافت: «أُشجّع أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة على الانضمام إلى مجتمعنا والاستفادة من بيئة تشكّل مختبراً حيّاً يُمكّنهم من استعراض حلولهم الحالية وجذب الصفقات والتعاون على إنشاء حلول جديدة في مجتمعنا، لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أثر إيجابي هادف».

وفي ظل وجود عدد من الشركات العالمية البارزة في مختلف المجالات، مثل «سيمنس» و«ترمينوس تكنولوجيز» و«موانئ دبي العالمية»، ستكون «دستركت 2020» بيئة مثالية لعمل هذه الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، وقيمة مضافة تسهم في نجاحها.

أفضل المواهب

وتهدف «دستركت 2020» إلى جذب أفضل المواهب العالمية في برنامج «سكيل2دبي» عبر تعاونها مع «الشبكة العالمية لريادة الأعمال» لاستقطاب الدفعة الأولى والثانية من المتقدمين للبرنامج؛ وتستفيد أيضاً من عملها مع 13 شريكاً ومؤسسة مهتمة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأسواق، لتجذب المتقدمين إلى برنامجها من كل قارات العالم.

وستخضع الطلبات التي تتأهل للمرحلة النهائية في يناير 2022 إلى تقييم من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 50 شخصية دولية تتمتع بخبرة فنية واسعة في مختلف المجالات، وستُعلن أسماء الدفعة الأولى من الشركات والمشاريع المختارة للانضمام إلى البرنامج بنهاية فعاليات إكسبو 2020 دبي، قبل أن ينتقل ما بين 80 و100 شركة من مختلف دول العالم إلى مساحات العمل المخصصة لها في موعد أقصاه أكتوبر 2022.

يقبل برنامج «سكيل2دبي» حالياً طلبات المشاركة من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك عبر موقع «دستركت 2020» الإلكتروني:

https://www.district2020.ae/scale2dubai.