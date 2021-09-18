عرض مبهر يجسد شعار إكسبو ويمتد صداه في أرجاء العالم

المصدر: (دبي - البيان)

يجسد حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي طموح أبناء دولة الإمارات والعالم العربي في تدشين عهد جديد من الإنجازات الخلاقة، ويتضمن عرضاً مبهراً يجسد شعار إكسبو ويمتد صداه في أرجاء العالم.

وقالت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي: «سيكون حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي مبهراً، حيث لم يسبق له مثيل.

لقد اجتهدنا طوال أربع سنوات، وعملنا بجد وتعاونّا مع أفضل العقول في هذا المجال من الدولة والمنطقة والعالم. واليوم بكل فخر نقول إن العرض يجسد طموح أبناء دولة الإمارات والعالم العربي في تدشين عهد جديد من الإنجازات الخلاقة».

وأضافت: «ستحصل مفاجأة خلال فقرة دخول أعلام الدول المشاركة، ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى تبني أسلوب جديد في دخول الأعلام في الأحداث الكبرى في المستقبل.

وسيخاطَب الجمهور بلغات العالم أجمع، ويدعى للتعاون والتواصل وتحقيق شعار إكسبو.. تواصل العقول وصنع المستقبل».

مفاجأة

بفقرة دخول أعلام المشاركين ستغير الأسلوب التقليدي عالمياً

مخاطَبة

الجمهور بلغات العالم أجمع ودعوة للتواصل وصنع المستقبل