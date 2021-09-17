عرض مبهر يجسد شعار إكسبو وموضوعاته

المصدر: دبي ـ البيان

يَعِدُ فريق إكسبو 2020 دبي بتنظيم حفل افتتاح يليق بإنجاز دولة الإمارات التاريخي في جمع العالم على أرضها، ويشكل تتويجاً لجهود 10 سنوات من التخطيط والإعداد لاستضافة أول إكسبو دولي هو الأكثر تنوعاً على الاطلاق في تاريخ الحدث الدولي الممتد على 170 عاماً.

وقال طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في إكسبو 2020 دبي: "من قلب موقع إكسبو 2020 دبي تتجلى ساحة الوصل المستوحى تصميمها من تحفة أثرية هي خاتم ذهبي عمره 3000 عام عُثر عليه في موقع ساروق الحديد الأثري، وكما يعلم الجميع اكتشف هذا الموقع التاريخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحمل ساحة الوصل اسم دبي القديم، لترمز إلى دورها منذ القدم في الربط بين الناس والشعوب والثقافات".

وأضاف الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات: "سيشعر الحضور أن قبة الوصل تحتضنهم، وسيتفاعل الجمهور مع الاستعراضات والموسيقى المتناغمة مع التقنيات التي لم يسبق لها مثيل في العالم، وسيكون حفل القرن، وسيمتد صداه في جميع أرجاء العالم".

واختتم غوشة حديثه قائلاً: "يرسل هذا الحفل رسالة إلى العالم أجمع، بأن الإنسان قادر على قهر التحديات، وأنه لا سبيل لنا نحن البشر إلا أن نتعاضد، ونقف إلى جانب بعضنا لنصنع مستقبلنا، ونعمل على إثراء التاريخ الإنساني بشتى صنوف التّطور والارتقاء. وانطلاقا من 1 أكتوبر ولمدة ستة أشهر سيجتمع العالم، وستتشابك الأيادي، لنسير معا نحو بناء مستقبل أساسه التعاون وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الازدهار للإنسانية".

وقالت آمنة بالهول - المخرج الإبداعي التنفيذي، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي: "سيكون حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، إن شاء الله، مبهرا حيث لم يسبق له مثيل. لقد اجتهدنا طوال أربع سنوات، وعملنا بجد وتعاونا مع أفضل العقول في هذا المجال من الدولة والمنطقة والعالم. واليوم بكل فخر نقول إن العرض يجسد طموح أبناء دولة الإمارات والعالم العربي في تدشين عهد جديد من الإنجازات الخلاقة".

وأضافت: "ستحصل مفاجئة خلال فقرة دخول أعلام الدول المشاركة، ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى تبني أسلوب جديد في دخول الأعلام في الأحداث الكبرى في المستقبل، وسيخاطَب الجمهور بلغات العالم أجمع، ويدعى للتعاون والتواصل وتحقيق شعار إكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل."

وقال منير الشرقاوي مصمم ومؤدي عروض فنية: "سيكون العرض هو الأول من نوعه في العالم، أنا أعمل منذ العام 2005 في هذا المجال، وصممت الكثير من العروض لفنانين عرب وعالميين، وفزت بالعديد من الجوائز العالمية، وأستطيع أن أقول إني أشعر بالفخر الكبير بالعمل مع إكسبو 2020 دبي وتقديم هذا العرض المبهر، الذي سيضيف إلى مسيرتي الفنية الكثير".

وتستضيف ساحة الوصل مراسم الافتتاح والختام للحدث، بالإضافة إلى عروض موسيقية ومسرحية على امتداد الأشهر الستة لانعقاد إكسبو 2020 دبي، وستستضيف مراسم واحتفالات وعروضا وحفلات كبرى. وبتوظيف أحدث أنظمة العرض والصوت، سيتم بث صور ومقاطع فيديو مبهرة على القبة عبر أكثر من 200 جهاز عرض مثبت عليها، وسيبلغ إجمالي زمن العروض 76 ألفاً و620 دقيقة طيلة فترة الحدث الدولي لتروي حكايات عبر القصص الترفيهية والثقافية، المحلية والعالمية، تتنوع ما بين قصص الكون، وقصص عن الصمود والتكيّف، وأخرى عن الطبيعة، وغيرها الكثير. وسيزخر موقع إكسبو ببرنامج متنوع للعروض الترفيهية، بحيث لن يتشابه يومان على مدار 182 يوماً.