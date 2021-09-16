تذاكر مجانية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً في إكسبو2020

المصدر: البيان

عالمٌ جديد وغامر كلياً يتيحه إكسبو 2020 دبي للعائلات، ليقدم مكاناً سحرياً يدمج الخيال الواسع والرحب بالعالم الحقيقي، الذي يحتاج إلى مساعدة الجميع. وستتاح الفرصة أمام الأطفال لتحقيق اكتشافات جديدة خارقة واستكشاف النظم البيئية في العالم و تعلم دروس مهمة حول كوكبنا والبشرية.



وستتولى عروض شخصيات إكسبو الرائعة، مع مغامرات راشد ولطيفة، الترحيب بالعائلات للانضمام إلى فعاليات ترفيهية مشوقة، تحمل رسالة خاصة عن توحيد الجهود للتغلب على المحن والشدائد، وتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه كل واحدٍ منا في تحقيق ذلك.



وستتضمن عروض شخصيات إكسبو المميزة التي ستقام في ساحة الوصل دروساً مفيدة وهادفة عن الحياة، بأسلوب ترفيهي فريد. وسيدعى الأطفال لمساعدة راشد ولطيفة في مواجهة غريمهما الشرير "السيد سكراب"، بالإضافة إلى تجربة شخصيات إكسبو التفاعلية، التي تنقل الزوار إلى أبعاد جديدة عبر مساحات تفاعلية لابتكار صور رمزية خاصة بهم، ستُعرض على قبة ساحة الوصل. كما سيقام عرض موسيقي راقص وسرد قصصي يومي في مسرح دبي ميلينيوم،.



ويقدم ملعب راشد في حديقة اليوبيل، مغامرة تحمل معاني الحياة في المحيط، مستوحاة من خيال راشد ومغامراته تحت الماء. وتشمل المعالم البارزة أسماك القرش ومنزلقات الحيتان والبواخر العابرة للمحيطات، ومتاهة تفاعلية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من واحد من أكثر قاطني المياه المحلية إثارة للدهشة: الحوت الأحدب.



ويمكن للعائلات التوجه إلى مرج حديقة الفرسان الضخم، للاستمتاع بالمزيد من المساحات الخضراء. وتوفر هذه الحديقة بفضل شبكتها المتداخلة من المسارات، فسيفساء غنية من الفرص التفاعلية الثقافية والترفيهية، بما في ذلك مغامرات لطيفة في مدينة الفضاء، حيث يمكن للأطفال القفز فوق الشِّباك في غرفة "الجاذبية المنعدمة"، والوثب إلى المدار حول الأراجيح، والركوب على متن نسخة طبق الأصل من مسبار الأمل الإماراتي.



وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر : "إكسبو 2020 دبي مكان آسر وجذاب للعائلات للتواصل أثناء استكشاف ثقافات وتقنيات جديدة وابتكارات أحدثت تغييرات في حياتنا. وعبر المعارض الاستكشافية الملهمة، سيرغب الأطفال في الاستكشاف وسيتشجعون على اللعب، ليصبح التعلم نتاج تجاربهم الخاصة. وسيقدم إكسبو عالماً من التجارب المميزة والترفيهية والتعليمية لملايين الأطفال، ويشكل قيمة رائعة أيضاً، لا سيما أن الفرصة متاحة أمام الأطفال دون سن 18 عاماً للدخول مجاناً".



وسيأخذ قطار "مستكشف إكسبو" الزوار في رحلة مغايرة لرؤية المعالم داخل الحدث الدولي، أثناء اختبار مستقبل النقل المستدام. وقد يبدو "مستكشف إكسبو" وكأنه قاطرة كلاسيكية، لكنه يعمل بالهواء المضغوط، وهو ما يجعله خالياً من التلوث.



ويتيح إكسبو 2020 دبي الفرصة لزيارة أجنحة الدول والتي يركز بعضها على أنشطة ملائمة للعائلات، مثل جناح لكسمبورغ، حيث يمكن الانطلاق في رحلة على منحدر يبلغ ارتفاعه 21 متراً والانزلاق إلى مساحة خضراء خشبية تستحضر غابات لكسمبورغ الجميلة، وجناح إثيوبيا، حيث يمكن تجربة بعض الألعاب التقليدية، منها القفز على الأرقام، وجناح غينيا، الذي يتيح مشاهدة الحكايات الشعبية المعاد إحياؤها. ويمكن الاستمتاع أيضاً بتجربة ملعب مبتكر يحول الطاقة الحركية للأطفال إلى ضوء في جناح بلغاريا. ولتعزيز الخيال واللعب الإبداعي، ينبغي إلقاء نظرة على جناح تونغا، حيث يرافق كل من لافي وصديقه المفضل كاهو الحوت، الزوار في أرجاء غابة ساحرة لا تصدَّق.



وسيحب الأطفال من كل الأعمار، تيرّا - جناح الاستدامة، وهو تجربة مرحة، تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة وإكسبو 2020 بالاستدامة، وتمثل عنصرا محفزا للتغيير. صُمم جناح تيرّا، الذي يأخذ الزوار في رحلة عبر عجائب العالم الطبيعي، بهدف تغيير المفاهيم وتشجيع الناس على كسر دائرة الاستهلاك. وسيتحول جناح تيرّا، مع انتهاء فعاليات إكسبو 2020 دبي، إلى مركز علمي، الأمر الذي من شأنه أن يلهم الخيارات المستدامة للأجيال القادمة.



وكل ليلة بعد غروب الشمس تحت الأفق، تتحلى المباني والساحات بأضواء خلابة تخلق عالماً ساحراً من العجائب والجمال في إكسبو 2020. ولا تنسَ الحصول على جواز سفر إكسبو الخاص بك من المتجر الرسمي وختمه في كل جناح تزوره.



ويتميز إكسبو 2020 دبي بتشكيلة واسعة من المأكولات والمطاعم، حيث لا يمكن للعائلات المغادرة من دون الاستمتاع بألذ الأطباق، مع أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات موزعة في أرجاء موقع الحدث الدولي.وستلبي عربات الأطعمة في كل منطقة وزاوية احتياجات العائلات بشكلٍ خاص، وتقدم المأكولات السريعة، من البيتزا والهوت دوغ والوجبات الخفيفة إلى الآيس كريم وفطائر الوافل والبان كيك الصغير والمزيد، في مساحات خارجية مميزة. ودلل حاسة التذوق بأطباق الشوكولاتة السويسرية المميزة في مقهى الجناح السويسري، بينما تستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب.



لا يكفي يوم واحد في إكسبو، لتجربة كل العروض والأنشطة. وتتوفر الباقة العائلية، بسعر 950 درهماً إماراتياً (258 دولاراً أمريكياً) وهي صالحة لدخول غير محدود على مدار الأشهر الستة لإكسبو 2020، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويشمل الدخول غير المحدود كلا الوالدين، بالإضافة إلى مربية، (أما الأطفال تحت سن 18 عاماً فيمكنهم الدخول مجاناً) مع مزايا إضافية تشمل المأكولات والمشروبات، وخصم 25% على خمس تذاكر إضافية، وقسيمة شراء مسبقة للتصوير بقيمة 125 درهماً إماراتيا لتخليد الذكريات المميزة.