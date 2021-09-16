تشكيلة من مذاقات المنطقة وأطباقها وطهاتها في قاعة "نكهات المستقبل" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

يقدم إكسبو 2020 دبي تجربة جديدة لتناول الطعام، عبر قاعة "نكهات المستقبل"، المستلهَمة من منطقة الخليج، والتي تسلط الضوء على ثقافات المنطقة وأسلوبها الفريد في مزج المطابخ العالمية وتقديمها، هذا وتسلط قاعة الطعام الضوء على التنوع والإبداع في مشهد الطعام المتطور باستمرار في منطقة الخليج، وهي بمثابة احتفال بالنكهات الرائعة والمواهب التي نشأت في دول الخليج.





كما يضم الطابق الأرضي مجموعات طهي متناوبة، تضم طهاة ومطاعم مختلفة لتُبرز تنوع المذاقات في كل دولة من دول الخليج، بما في ذلك إبداعات من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان و المملكة العربية السعودية، ويضم فريق القاعة الطاهي المصري العماني نادر العيسري، المقيم في دولة الإمارات، واللبناني محمد نجم؛ والكويتي خالد البكر، مبتكر مفهومَي "ميم كافيه" و "روتو"؛ وحاتم مطر مؤسس "ذا مطر فارم" (مزرعة مطر)، وضحى عبد الله العطيشان - أول طاهية تنفيذية في المملكة العربية السعودية؛ وطاهية المعجنات كارمن رويدا المقيمة في الإمارات والمعروفة بنهجها الفريد في تحضير المعجنات؛ وعدنان يماني، وهو صاحب مطعم في السعودية ومشارك في النسخة العربية من برنامج توب شيف؛ والإماراتي مصبح الكعبي، وهو محكّم شهير في دبي يُعرف بأسلوبه الحديث في الطبخ الإماراتي؛ والطاهي التركي صاحب المفاهيم المبتكَرة ذو الفقار جامباظ، وهو مَن افتتح مؤخرا مطعم بابا، الذي يركّز على المطبخ العثماني؛ وجون فافر فونسيكا، رئيس الطهاة في فندق لو رويال ميريديان أبوظبي؛ وجاي ويليامز، الحائز على جائزة أفضل طاهٍ تنفيذي في فندق على مستوى الشرق الأوسط لعام 2020؛ والبحرينية رؤيا صالح.





وعن القاعة جلال عبد اللطيف، مدير إدارة، الأطعمة والمشروبات، إكسبو 2020 دبي: "من أفضل الطرق لاكتشاف بلد ما تذوق مأكولاته، وفي إكسبو 2020، سيتمكن الزوار من تجربة مطابخ من أنحاء العالم دون مغادرة الإمارات. تقدم دول الخليج مطابخ جذابة ومبتكرة، بما يسمح للضيوف بتذوق ما تقدمه هذه البلدان ومعرفة المزيد عن ثقافات المنطقة."



أما الطابق الأول فهو مطعم فاخر ومتكامل الخدمات يستضيف طاولة للطهاة وعروض طهي حية. ويمكن لرواده أن يتوقعوا تذوق أطباق مثل تارتار الجزر وجوز الهند وسمك الباس الأسود، والريزوتو مع تشكيلة الفطر والتوت الأزرق وزيت الكمأة؛ ولحم تندرلوين البقري مع كبد الإوز والخبز العربي والليمون الأسود والفحم، وتوفر جدران القاعة مساحة تتيح لفناني منطقة الخليج عرض أعمالهم الفنية، وسيستمتع الزوار بعروض حية تقدمها مواهب من أنحاء المنطقة، بما فيها أصوات خليجية تقليدية وأخرى حديثة.



يدعو إكسبو 2020 دول العالم لعرض أطباقها المحلية، بما يمنح الزوار فرصة تذوق مأكولات تقليدية ومتخصصة من مختلف أصقاع الأرض، وذلك بوجود أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات تقدم ما يزيد على 50 مطبخا في مختلف أنحاء الموقع.