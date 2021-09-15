التطعيم أو نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية شرط دخول إكسبو دبي

المصدر: البيان

مع استعداد إكسبو 2020 دبي لاستقبال ملايين الزوار في أكبر حدث دولي يجمع شعوب العالم منذ بداية الجائحة، في وقت يشهد تزايد الطلب على السفر والسياحة الدولية، كشف منظمو الحدث الدولي عن إجراءات معزّزة لضمان تجربة آمنة واستثنائية لجميع الزوار.

وسيكون على الزوار الذي تتجاوز أعمارهم 18 عاما تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار (بي سي آر) سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر. وسيكون بوسع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي من غير المحصّنين الذين لم يخضعوا لفحص كورونا خلال المدة المحددة استخدام مركز الفحص الموجود بالقرب من موقع إكسبو 2020 دبي، وسيكون ذلك أيضا متاحا في وقت لاحق في عدد من مراكز الفحص المنتشرة في أنحاء مدينة دبي والتي سيتم الإعلان عنها على موقع إكسبو الإلكتروني، وعند تقديم تذكرة إكسبو 2020 دبي السارية، أو تذكرة اليوم الواحد أو الدخول المتعدد، سيكون الفحص مجانيا.

وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "تُواصل دولة الإمارات قيادة تعافي قطاع السياحة في العالم؛ وسيكون إكسبو 2020 دبي الحدث الدولي الوحيد بهذا الحجم والتنوع الثقافي منذ بداية جائحة كوفيد-19. وبتحديثنا متطلبات التطعيم والفحص، فإننا نتيح لجميع الزوار من أنحاء العالم عالما من فرص الاستكشاف والتعلُّم ، لكي نُمكّنهم من الاستمتاع بتجربة رائعة في أجواء آمنة تضمن لهم السلامة".

أضافت معاليها: "وبينما نستعد لاستقبال السياح في دولة الإمارات والترحيب بزوّار إكسبو 2020 دبي، فإننا بحاجة إلى البناء على النجاحات التي حققناها في مكافحة كوفيد-19؛ فقد شهدنا هبوطا كبيرا في أعداد الإصابات المسجلة بلغ 84 في المئة على مدار الأشهر الثمانية الماضية. وسيبقى التزامنا بصحة الزوّار والمشاركين والموظفين وسلامتهم دائما في مقدمة أولوياتنا. لقد وُضعت هذه الإجراءات المعززة والمسؤولة بعناية ونحن نتأهب لفتح أبوابنا أمام العالم، وسنواصل متابعة التوجيهات الصادرة عن الخبراء والمختصين في المجال الطبي والصحي وتحديث إجراءاتنا على النحو الملائم بما يحفظ التزامنا باستضافة حدث استثنائي يُبهر العالم ويُلهمه".

وتتسق الإجراءات مع الاستراتيجيات الأوسع نطاقا في دولة الإمارات، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة بكوفيد-19 وبرامج الفحص التي تُنفّذها مطارات وموانئ دولة الإمارات العالمية المستوى. وبحلول سبتمبر 2021، بلغ عدد جرعات لقاحات كوفيد-19 المعطاة في دولة الإمارات 19 مليون جرعة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المحصنين تماما 80 في المئة من تعداد سكان الدولة. ويتوافد الزوار على دبي بشكل مطّرد منذ أن استأنفت استقبال السوّاح في يوليو 2020؛ وقد استقبلت الإمارة 2.85 مليون زائر في النصف الأول من 2021، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة زيادة أعداد الزوار في الربع الأخير من العام، مدعومة بانطلاق إكسبو 2020 دبي والاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وقال معالي ديميتري كيركِنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الجهة المشرِفة على معارض إكسبو الدولية: "سمحت الاستراتيجية الفعالة التي اتبعتها دبي في السيطرة على جائحة كوفيد-19 بمتابعة العمل على تحضيرات إكسبو بسلاسة، وستضمن الإجراءات المعززة التي أعلن عنها إكسبو 2020 دبي اليوم تحقيق هدفه في جمع الناس والدول لنصنع معا عالما جديدا. كنا عازمين على التضامن في مواجهة الجائحة وزادنا قوةً إصرار الإمارات والمشاركين الدوليين على تحقيق التزامهم بتنظيم إكسبو دولي آمن وهادف"

وتشمل خطط إكسبو 2020 دبي الشاملة التطعيم الإلزامي لجميع موظفيه وموظفي المشاركين الدوليين والمتعهدين ومقدمي الخدمات. وسيستمر إكسبو 2020 دبي في تطبيق إجراءات السلامة في الموقع، والتي تشمل توفير وحدات التعقيم والإلزام بارتداء الكمّامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

يُقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ويدعو الجميع للانضمام إلى الحدث الدولي، الذي سيُسهم في صُنع عالم جديد وتحقيق التواصل بين الشعوب على مدى ستة أشهر تمثل احتفالا بالإبداع والابتكار والتقدم الإنساني والثقافة.