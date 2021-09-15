جناح هولندا في إكسبو يفوز بجائزة «مشروع البناء المستدام» من «بيج 5 للتأثير»

المصدر: دبي - البيان



حظيت شركة إكسبوموبيليا بالإشادة بالنيابة عن الجناح الهولندي في معرض إكسبو 2020 دبي نظراً للمفهوم الذي تطرحه، وهو «البيئة الحيوية في الصحراء»، فضلاً عن نهجها المتبع في البناء المستدام. وقد تم استئجار مواد البناء محلياً، وهي قابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو قابلة للتحلل. كما حصل نظام المناخ الدائري المؤقت على جائزة «أفضل مشروع بناء مستدام لهذا العام» في مسابقة جوائز بيج 5 للتأثير، وهي إحدى جوائز البناء المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إنشاء مشروع الاستدامة بنهج شامل من حيث الهندسة المعمارية والتصميم والتجسيم والبناء. وأدى التعاون الإبداعي من قبل كل من المقاول الرئيسي شركة إكسبوموبيليا وشركة في 8 أركتيكتس والشركة الهندسية؛ فيتيتفين + بوس والمصممين ذوي الخبرة في شركة كوسمانديجون جميعاً إلى إحياء نظام الدوران المغلق الذي تبلغ مساحته 3493 متراً مربعاً في الجناح الهولندي.

صرح كاريل ريختر، المفوض العام للجناح الهولندي والقنصل العام لمملكة هولندا في دبي قائلاً: «كل تقدير بمثابة إنجاز. ويحدوني الفخر بفوز الجناح الهولندي في معرض إكسبو 2020 دبي بجائزة مشروع البناء المستدام المرموقة. وبدءاً من الأول من أكتوبر فصاعداً، سنثبت لزوار معرض إكسبو 2020 أن حلول الاستدامة هي مجال عملنا الأساسي، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والإبداعية، فإن هولندا ستكون شريكاً مخلصاً يسهم في تحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء».

البيئة الحيوية في الصحراء

تم إنشاء التصميم المركزي للجناح الهولندي مع مراعاة التركيز الأساسي على الاستدامة. يأخذ هيكل الجناح شكل المخروط ويبلغ ارتفاعه 18 متراً ويُطلق عليه اسم «مخروط الطعام»، وهو مغطى بمجموعة متنوعة من النباتات الصالحة للطعام بينما يحيط فطر المحار بالمخروط من الداخل. وقد طورت شركة سانجلاسير للتكنولوجيا الدش المطري الذي يعمل بالطاقة الشمسية «سانجلاسير»، وهو ابتكار هولندي يتيح لنا إمكانية جمع مئات اللترات من المياه في جناحنا كل يوم. وتقوم الألواح الشمسية، التي ابتكرها مصمم ألواح الطاقة الشمسية مرجان فان أوبل، مع ألواح السقف الشمسية العادية، بتزويد ابتكار سانجلاسير بالكهرباء. تحتوي المنشآت التجارية على ستائر مطوية من تصميم بورو بيلين مصنوعة من مواد نسيجية قابلة للتحلل الحيوي ويبلغ عرضها 44 متراً وطولها 14 متراً. ويتكون بلاط الأرضيات والجدران الصوتية المصممة من قبل موجو من 650 متراً مربعاً من مادة الغزل الفطري الحيوية والتي تمثل الجزء النباتي من عيش الغراب. وقد علق ديتمار كاوتشيتز، مدير المشروع والبناء بشركة إكسبوموبيليا قائلاً: «كانت خبرتنا الواسعة، وقدرتنا على الانفتاح على الأفكار غير التقليدية، والشعور القوي بالتعاون مع مختلف الأطراف والمبادئ، جزءاً لا يتجزأ من نجاحنا. كما كان مستوى التفاني والعمل الجماعي الذي ظهر عبر فريقنا الكبير متعدد الجنسية هو السبب وراء التنفيذ الناجح للجناح».