«اتصالات» تغير شعار شبكتها على الهواتف إلى «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عدلت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» شعار شبكتها على الهواتف المحمولة والنقالة إلى «إكسبو 2020 – اتصالات» وذلك قبل أيام من انطلاق الحدث الدولي في مطلع أكتوبر القادم.

وهناك شراكة بين «إكسبو دبي» و«اتصالات» ليصبح المعرض أول شريك تجاري رئيسي يستخدم شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث ستقدم «اتصالات» أحدث الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات لملايين الزوار في «إكسبو 2020».

وبدأت «اتصالات» من يوليو 2016 المشاركة في أعمال تطوير البنية التحتية لموقع الحدث، ليتمكن «إكسبو 2020 دبي» من توفير بيئة رقمية غنية تقوم على أحدث الحلول التقنية وتلبي تطلعات الضيوف والمشاركين في الحدث، وتجسّد أيضاً موضوعاته على أرض الواقع، بما سيضمن لـ25 مليون زائر متوقع، عيش تجربة استثنائية بكل المقاييس.

وتتطلع إمارة دبي للترحيب بالعالم في «إكسبو دبي 2020» مع إنطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب بالتعاون مع شعوب العالم أجمع بهدف تحقيق المزيد من النجاحات الاستثنائية لدولة الإمارات ولجميع الدول المشاركة.

وسيقود «إكسبو 2020 دبي» الإلهام والابتكار والتعاون، في أول حدث ضخم يشهده العالم منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، الذي سيمثل تجمعاً عالمياً لإلهام التحرك وتقديم حلول فعالة للتحديات التي نعيشها حالياً.

وللمرة الأولى في تاريخ «إكسبو الدولي»، سيكون لكل دولة جناحها الخاص، وبالإضافة إلى ذلك لن تُقسم أجنحة الدول على أساس جغرافي، بل ستتوزع حسب تركيزها على أي من الموضوعات الثلاثة الرئيسة في «إكسبو 2020 دبي»، الفرص والتنقل والاستدامة، التي تمثل المحركات الأساسية لبناء مستقبل أفضل للجميع.