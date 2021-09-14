أحمد بن سعيد آل مكتوم يكرم الشركات الإماراتية المنضمة لرحلة إكسبو 2020

المصدر: البيان

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، أكثر من 45 مؤسسة، استثمرت في إحضار موظفيها إلى إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

في حفل أقيم في فندق ماندارين أورينتال جميرا في دبي، أشاد سمو الشيخ أحمد، وبرفقته معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، بالمنظمات لإدراكها الفرص المذهلة التي يقدمها إكسبو 2020 دبي.

وكان بين المؤسسات المكرَّمة منظمات شبه حكومية وشركات ومؤسسات مناطق حرة، بما في ذلك عدد من شركاء إكسبو 2020: موانئ دبي العالمية، شريك التجارة العالمية؛ وبيبسيكو، الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة؛ وإس إيه بي، شريك الحلول البرمجية المبتكرة؛ ويو بي إس، شريك الخدمات اللوجستية الرسمي؛ وجيكوبس، المزود الرسمي لخدمات إدارة برامج التسليم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "تميزت دولة الإمارات منذ تأسيسها بالطموح والمرونة في مواجهة الظروف والتحديات وارتقت في غضون خمسين عاما لتصبح نموذجًا اقتصاديًا يحتذى به ورمزًا للتسامح مع العالم. لعل حياتنا تغيرت بسبب جائحة كوفيد-19، غير أن الدولة نجحت في إعادة الانفتاح الاقتصادي على مراحل ومضت قدما لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا - وإكسبو 2020 دبي في صميم هذه التطلعات".

"يعد إكسبو 2020 حافزًا للنشاط الاقتصادي في الإمارات وخارجها، وسيكون أيضًا تجربة لا تُنسى لملايين الأشخاص. يسعدني أن أرى أن العديد من المنظمات قد أدركت الفرص التي لا تتكرر التي سيوفرها الحدث الدولي، وأشكرها لاختيارها أن تكون جزءًا من رحلتنا المبهرة".

يقدم إكسبو 2020 العديد من المبادرات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد، مرتكزا على سمعة دولة الإمارات في تسهيل الأعمال والتجارة، عبر بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تنظيمية ملائمة للأعمال، ونظام بيئي لريادة الأعمال نابض بالحياة.

تتضمن هذه المبادرات "معا نزدهر" – وهو برنامج مخصص يركز على الأعمال ويقدم مجموعة من الفعاليات المنسقة لبناء الشبكات وتبادل المعرفة والقيادة الفكرية، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا والتي ستمكّن الزوار والمشاركين من استكشاف فرص الأعمال الجديدة، وإبرام الشراكات المؤثرة والتعاون من أجل الازدهار الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات والمنطقة وخارجها. يستفيد البرنامج أيضا من إمكانية الاتصال التي يتيحها إكسبو 2020 دبي، الذي سيجمع 192 دولة، بالإضافة إلى المنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الأكاديمية وملايين الزوار، لإلهام التغيير الهادف وصنع مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

تشمل الشركات التي اشترت تذاكر إكسبو 2020 لموظفيها: المانع للتجزئة، ومجموعة النابودة للمقاولات، والساحل للمقاولات، وآليك، وبيسكس كونستركت، وشبكة سي إي أو كلَبز، وشيفرون الخليج، وكلايد آند كو، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ودوكا غلف، وموانئ دبي العالمية، ودراغون أويل القابضة، ودريفن للعقارات، وشركة الاتصالات المتكاملة دو، وسوق دبي الحرة، ودبي القابضة، وبنك دبي الإسلامي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ودبي الجنوب، والإمارات العالمية للألمنيوم، وحديد الإمارات، وفاين هايجينك القابضة، والقرية العالمية، وهنكل، وهانيويل إنترناشيونال الشرق الأوسط، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وهيئة المنطقة الحرة الدولية دبي، وإثراء دبي، وجيكوبس، وخانصاحب، وكيه بي إم جي الخليج الأدنى، ولافارج، وماجد الفطيم القابضة، ومحمد وعبيد الملا، ونخيل، وبنك الفجيرة الوطني، وأودو الشرق الأوسط، وبيبسيكو، وبي دبليو سي، وسايبم نذرلاندز بي في، وإس إيه بي، ومجموعة شرف، وسوسيتي جنرال، وذا فيرست جروب، ويو بي إس، وزينيا.

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