إكسبو يدعو وسائل الإعلام لإتمام عملية الاعتماد قبل 16 سبتمبر

المصدر: البيان

جدد إكسبو 2020 دبي الدعوة لجميع وسائل الإعلام للتفضل بإتمام عملية الاعتماد الإعلامي في إكسبو 2020 لضمان الوصول إلى كل ما يقدمه الحدث الدولي من أصول إعلامية ومحتوى طوال فترة انعقاده البالغة ستة أشهر.

وتأتي الدعوة إلى التسجيل في ظل تبقي أقل من شهر على انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي.

ودعا إكسبو 2020 دبي وسائل الإعلام التي تغطي الحدث حضوريا أو عن بُعد الحصول على اعتماد إعلامي بحلول يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، وذلك لضمان حصولها على المحتوى الإعلامي بمختلف أنواعه، بما في ذلك الصور، ومقاطع الفيديو، والمقاطع الصوتية المتعلقة بحفل الافتتاح الاستثنائي المُقام يوم 30 سبتمبر 2021.

ولن يُتاح الوصول إلى أصول المحتوى ذات الصلة بالأخبار الصحفية وتنويهات وسائل الإعلام من إكسبو 2020 سوى عبر نظام إدارة الأصول الإعلامية، الذي يتطلب إتمام عملية الاعتماد الإعلامي من قِبل جميع وسائل الإعلام، بما يشمل الصحفيين، والمصورين، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والمدوّنين، وسفراء العلامات التجارية، وجهات البث التلفزيونية والإذاعية، وفرق المصورين وتصوير الأفلام لأطراف خارجية.

ويوصي إكسبو 2020 جميع المؤسسات الإعلامية بالبدء بتقديم طلبات الاعتماد الإعلامي لفرق عملها الآن، بصرف النظر عمّا إذا كانت قد حددت الأفراد الذين سيشاركون في تغطية إكسبو 2020 أم لم تحددهم بعد.

ويتيح الاعتماد الإعلامي، إلى جانب الوصول إلى نظام إدارة الأصول الإعلامية، دخول موقع إكسبو 2020 ومركز إكسبو الإعلامي اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021 وحتى الحادي والثلاثين من مارس 2022، وكذلك الوصول إلى أنظمة أخرى ذات صلة بوسائل الإعلام، مثل نظام الحجز الإعلامي وبوابة الطيف الترددي.