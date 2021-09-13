اختتام أيام الثقافة الإماراتية في موسكو

المصدر: البيان

اختتمت مساء أمس في العاصمة الروسية موسكو فعاليات أيام الثقافة الإماراتية في موسكو، التي نظمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 3 وحتى 12 سبتمبر الجاري برعاية إكسبو 2020 دبي.

وفي تصريح خاص للبيان أكد سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية أنه تم تنظيم فعاليات أيام الثقافة الإماراتية في العاصمة الروسية موسكو احتفاء بمعرض إكسبو 2020 دبي ، الذي ستنطلق فعالياته مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح أنه تم تنظيم هذه الفعالية بالتنسيق بين سفارة الإمارات في موسكو ومعرض إكسبو 2020 دبي ، بهدف بحث أوجه التعاون والتقارب الثقافي بين المجتمع المدني الإماراتي والروسي.

كما هدفت الفعالية إلى تعريف الجانب الروسي بالثقافة الإماراتية.

وأعتبر سعادة السفير الدكتور محمد الجابر أن إكسبو دبي 2020 هو منصة انطلاق عالمية للأعمال، حيث يفتح أسواقا وفرص جديدة لكل زائر من قطاع الأعمال، وسوف يشمل برامج وأعمال بعيدة المدى من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات وإبرام العديد من الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي.