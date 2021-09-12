مشاركة الكويت في «إكسبو 2020 دبي» الأكبر من نوعها

المصدر: الكويت - كونا

قالت وكيلة وزارة الإعلام المفوض العام لمشاركة دولة الكويت في (إكسبو 2020 دبي) منيرة الهويدي أمس إن مشاركة الكويت في مطلع أكتوبر المقبل في (إكسبو 2020 دبي) تعد الأكبر من نوعها وتعكس الإرث الحضاري والثقافي الكويتي في مختلف المجالات.

وأوضحت الهويدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المشاركة الكويتية في (إكسبو) الذي تستضيفه إمارة دبي على مدى ستة أشهر بعنوان (تواصل العقول وصنع المستقبل) يعد منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون لمناقشة عوامل التنمية (الاستدامة والتنقل والفرص).

وأكدت حرص الكويت على المشاركة في المحافل الدولية لعرض مشاريعها الاستراتيجية ومبادرات تحقيق أهداف التنمية إضافة إلى التعريف بالإرث الحضاري والثقافي وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على مساهماتها الإنسانية.

وذكرت الهويدي أن الاستعدادات النهائية للمشاركة تُجرى «على قدم وساق» من أجل افتتاح جناح الكويت الذي تبلغ مساحته نحو 5.5 آلاف متر مربع وارتفاع يبلغ 24 متراً مستوحى تصميمه من أبراج المياه.

وأضافت إن جناح الكويت يقع ضمن منطقة الاستدامة تحت سعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة) مبينة أن صناعة محتوى المشاركة استندت إلى ركيزتين أساسيتين وهما بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان والثانية استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت.

وذكرت أنه تم استخدام آخر ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا البصرية والسمعية والحسية في صناعة محتوى المشاركة مشيرة إلى أن شعار الكويت الرسمي في المعرض يحمل رسالة تتعلق برؤية الكويت 2035 وعناصر الاستدامة التي يقع ضمنها جناح الكويت في منطقة (إكسبو).

وبينت الهويدي أنه تم حصر الجهات المشاركة للالتقاء بأكثر من 250 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في الفعاليات التي تمتد ستة أشهر وتنقسم إلى أسابيع وأيام يحمل كل منها عنواناً خاصاً يتواءم مع الأنشطة والعناوين.

ودعت الجميع إلى حضور جناح الكويت في (إكسبو 2020 دبي) وفعالياته للتعرف إلى الابتكارات والأفكار المتميزة التي تستهدف إيجاد بدائل كفيلة بديمومة التقدم والتطور والازدهار.