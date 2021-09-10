إكسبو دبي يسمح بدخول الزوار دون تلقي اللقاحات أو إجراء الفحوص

المصدر: البيان ود ب ا

أكد متحدث باسم معرض إكسبو دبي 2020 لصحيفة البيان أن زوار المعرض لن يكونوا ملزمين بتقديم شهادات تطعيم كوفيد- 19 أو الخضوع لفحص عند الدخول لاكسبو.

وأضاف: نتابع التطورات عن كثب مع الجهات المختصة.

وكان متحدث باسم معرض إكسبو قال لوكالة بلومبرغ للأنباء إن المعرض من المتوقع أن يجذب 25 مليون زيارة على مدار ستة أشهر، إلا أنه سيتطلب في المقام الأول التزام الزوار بوضع الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف المتحدث: "بينما يتم التشجيع على الحصول على التطعيم، فإن زوار إكسبو غير مطالبين حاليا بتقديم دليل على تلقي التطعيم أو نتيجة سلبية لتفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر). ورغم ذلك، سنواصل متابعة هذه التدابير وتعديلها حسب الضرورة في ظل تطور الوضع".