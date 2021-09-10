جواز سفر «إكسبو» استكشاف العالم في مكان واحد

المصدر: دبي- البيان

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن جواز سفره الخاص، الذي سيتيح للقاطنين في دولة الإمارات وزوارها الدوليين على حد سواء «السفر» في أرجاء العالم، والاحتفال بجولتهم العالمية، أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي، التي يزيد عددها على 200 جناح.

سيشجع جواز سفر «إكسبو» الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الدولي، الذي يستمر 182 يوماً، ويسمح لهم أيضاً باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم.

وكان جواز السفر المميز هذا استُحدث في إكسبو مونتريال 67، وأصبح منذ ذلك الحين من أشهر هدايا «إكسبو الدولي» التذكارية للزوار الراغبين في الاحتفاظ بسجل لجميع ما يزورون من أجنحة الدول المختلفة، وجمع أختام دخول هذه الأجنحة تذكاراً لهم.

واستوحي تصميم جواز سفر «إكسبو 2020 دبي» من تراث دولة الإمارات، ليربط بين الماضي والحاضر، وهو يبدو مثل جواز سفر رسمي، ويتكون من 50 صفحة، تحوي تصميمات وصوراً لأجنحة الموضوعات الثلاثة (عالم الفرص- جناح الفرص، وألِف- جناح التنقل، وتيرّا - جناح الاستدامة)، بالإضافة إلى ساحة الوصل- القلب النابض لموقع «إكسبو» – فضلاً عن معالم أخرى في دبي ودولة الإمارات.

يأتي جواز السفر القابل للتخصيص بميزات أمان محسّنة، بما فيها رقم فريد ومساحة لإدراج صورة بحجم تلك المستخدمة في جواز السفر العادي، وبيانات شخصية وصور مخفية بعلامة مائية على كل من صفحاته، بما يحول دون وجود جوازين متشابهين.

ومع احتفال دولة الإمارات حالياً بيوبيلها الذهبي، يكرّم جواز سفر «إكسبو 2020» الوالد المؤسس- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه- بصفحة خاصة مختومة بورق ذهبي، وصورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1971، حين احتفلت دولة الإمارات بتأسيس اتحادها. وفي الثاني من ديسمبر المقبل، سيحظى زوار «إكسبو» بختم خاص احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

يمكن الحصول على جواز سفر «إكسبو 2020 دبي»، مقابل 20 درهماً، في كل متاجر «إكسبو 2020» الرسمية في موقع الحدث العالمي وفي متجر «إكسبو 2020 دبي» في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي وعبر الموقع expo2020dubai.com/‏‏onlinestore.

و سيجمع «إكسبو 2020» من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، أكثر من 200 جهة مشاركة، بينها 191 دولة، فضلاً عن الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية. وسيدعو الحدث الدولي، الأكثر تنوعاً في تاريخ معارض إكسبو الدولية، ملايين الزوار من مختلف أنحاء الأرض للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً، أثناء ستة أشهر من الاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم.