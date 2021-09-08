300 متجر تنجز نصف مليون معاملة بيع يومياً بتقنيات «إس إيه بي» في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

من المنتظر أن يُنجز أكثر من 300 متجر تجزئة مشارك في إكسبو 2020 دبي ما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف معاملة بيع يومياً، باستخدام حل نقاط البيع الذي طورته «إس إيه بي»، الشريك الرسمي للحلول البرمجية المبتكرة في الحدث الدولي الكبير الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

وسوف تستخدم متاجر التجزئة المشاركة في «إكسبو»، سواء في خدمات التموين أو المطاعم أو البضائع والمنتجات، حل «كستمر تشك آوت» من «إس إيه بي» لتحظى بفرصة الاطلاع الفوري المتعمّق، وذلك عبر أكثر من 1200 نقطة بيع. وسيجري دمج البيانات الواردة من نقاط البيع مع البيانات المالية والتشغيلية من باقة تطبيقات الأعمال الفورية SAP S/4HANA، بشكل يتيح القدرة على الاطلاع على النتائج لحظة بلحظة.

وتُنجَز معاملات المشتريات في إكسبو 2020 دبي عبر مكالمتها مع مزود مدفوعات محلّي خارجي ضماناً للاستمرارية والسلاسة في معالجة المعاملات، وتحقيقاً للشفافية الكاملة في المبيعات والنتائج المالية. ويمكن للمتاجر المشاركة مراقبة نقاط البيع مركزياً وإدارة القسائم التي يمكن للزوار استردادها عبر مختلف القنوات.

وأكّد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي، التزام الحدث الدولي الكبير بعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن الحلّ «كستمر تشك آوت» من «إس إيه بي» سوف يتيح للمتاجر المشاركة في إكسبو 2020 دبي وعملائها «مستويات جديدة من الأمان والكفاءة والخدمة، ما يعني إثراء تجربة المشاركين والزوار.

ونجح إكسبو 2020 دبي في تجربة الحل «كستمر تشك آوت» خلال معاينة أجريت على تيرّا - جناح الاستدامة، الذي استقبل أكثر من 100 ألف زائر في الفترة من 22 يناير إلى 10 أبريل الماضيين. ويغطي الحل جميع المنتجات والخصومات والمرتجعات وحسابات الضريبة وخيارات السداد المتعددة، علاوة على إدارة برامج الولاء والإغلاقات اليومية.

وقال سيرجيو ماكوتا النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى «إس إيه بي»، إن إكسبو 2020 دبي استطاع أن يُظهر قدرة المؤسسات والفعاليات الضخمة الذكية على دمج مئات الآلاف من معاملات البيع اليومية لدى متاجر التجزئة في آلاف المواقع، بهدف تيسير تجربة العملاء وتحقيق نتائج مالية جيّدة. وأضاف: «بوسع منظمي إكسبو 2020 دبي والمتاجر المشاركة تعديل منتجاتهم باستخدام الحلّ «كستمر تشك آوت» من «إس إيه بي»، لتناسب متطلبات العملاء من زوار الحدث، وتلبي حاجتهم إلى تقسيم المدفوعات أو الحصول على النقاط لبرامج الولاء».