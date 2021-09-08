"زووم" تطرح تذاكر إكسبو 2020 دبي في متاجرها الموزّعة على مختلف أنحاء الإمارات

المصدر: البيان

أعلنت "زووم"، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توفّر التذاكر الرسمية لـ "إكسبو 2020 دبي" للعملاء الراغبين بشرائها في متاجرها الموزّعة على مختلف أنحاء الدولة ابتداءً من 10 سبتمبر.

وباعتبارها من الموزعين المعتمدين لتذاكر إكسبو 2020 دبي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تتيح "زووم" للعملاء شراء التذاكر من جميع متاجرها المستقلة والمتواجدة ضمن محطات خدمة "اينوك" و"ايبكو"، إضافة إلى متاجرها في محطات مترو دبي، مما يجعل "زووم" من أكبر موزعي تذاكر الحدث الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يبدأ "إكسبو 2020 دبي" باستقبال الزوار في الأول من أكتوبر 2021، ويتوقع له استقطاب ملايين الزوار على مدار الأشهر الستة التالية. وستقدم "زووم" ثلاث تذاكر تشمل تذكرة اليوم الواحد التي يبلغ سعرها 95 درهماً إماراتياً، وتذكرة الدخول المتعدد التي تتيح الدخول لعدد غير محدد من المرات على مدى 30 يوما متتالياً بسعر 195 درهماً إماراتياً، والتذكرة الموسمية التي تتيح دخولاً غير محدود طيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي الممتدة على ستة أشهر والتي تبلغ قيمتها 495 درهماً إماراتياً.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "على مدار أكثر من 25 عاماً، ساهمت اينوك بتمكين المجتمع المحلي من الوصول بسهولة إلى الفعاليات الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي؛ وكلاهما من الفعاليات المهمة التي رسمت ملامح قطاعي السياحة والتجزئة في الدولة. هذه الشراكات الناجحة تؤكّد على القيمة التي نعتزم إضافتها إلى ’إكسبو 2020 دبي‘ بصفتنا من الموزعين الرسميين للتذاكر، عبر تمكين الجمهور من شراء التذاكر بسهولة لحضور الحدث العالمي المرتقب."

وأضاف سعادته: "تشير دراساتنا إلى أن عملاءنا يزورون شبكة محطات الخدمة التابعة لنا بمعدل يصل إلى 8 مرات شهرياً لتعبئة الوقود أو لزيارة متاجر زووم أو الاستفادة من خدماتنا للمركبات، الأمر الذي أتاح لنا تسجيل رقم قياسي يتجاوز 100 مليون معاملة خلال عام 2020. وتؤكد معدلات الإقبال العالية هذه على مدى قوة شبكتنا، ومن شأنها تمكيننا أيضاً من تعزيز جهودنا لدفع عجلة مبيعات تذاكر ’إكسبو 2020 دبي‘".

ومن خلال شبكةٍ مكوّنة مما يزيد عن 237 متجراً في دولة الإمارات، كانت "زووم" قد بدأت سابقاً ببيع تذكارات "إكسبو 2020 دبي" مثل المشابك والشعارات المغناطيسية والملصقات وسلاسل المفاتيح والدفاتر والأكواب والقمصان والقهوة وبسكويت التمر وصابون حليب النوق.

تجدر الإشارة إلى أن متاجر "زووم" تتنوع بين تلك المتواجدة في محطات الخدمة التي تتميز بسهولة الوصول إليها، والمتاجر الصغيرة، والمتاجر في محطات المترو، علاوة على متاجر السوبر ماركت الكبيرة ضمن عددٍ من المجمعات السكنية والمواقع الراقية مثل برج خليفة وبوابة البرج وبرج السلام.