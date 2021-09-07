كريس هيمسوورث: إكسبو 2020 دبي أروع حدث في العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكد نجم هوليوود المحبوب كريس هيمسوورث أن «إكسبو 2020 دبي» أروع عرض في العالم.

وقال هيمسوورث ذلك أخيراً بينما أطل في عرض قوة من نوع آخر للترويج، بالتعاون مع شركة طيران الإمارات، لإكسبو 2020 دبي، للحدث الأروع في العالم، إذ أخرجه روبرت سترومبيرغ، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، ويبدو فيه هيمسوورث نجم «Thor» ، وهو يسير في نسخة محاكاة عبر الكمبيوتر من الموقع المستقبلي لمعرض إكسبو 2020 دبي، حيث يغني أطفال أغنية «المخيلة النقية» التي تم أخذها من فيلم «ويلي وانكا ومصنع الشوكولاتة».

وعبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شارك النجم الفيديو الترويجي الذي استهله من أمام برج خليفة، ليتحدث الممثل الأسترالي عن المستقبل، مؤكداً أنك إذا أردت رؤيته فلتستقل المترو المنطلق محلقاً فوق صبية متحمسين من أمام برج العرب.

«إنها دبي»، يقول كريس، متحدثاً عن العرض الأروع في العالم. وتستمر الاحتفالية في الإعلان الترويجي، بدخوله لعالم إكسبو رفقة عشرات الأطفال الفرحين، مبتهجين بالحلم المحقق والخيال الممزوج بتطور التكنولوجيا.

ويتحدث كريس معدداً أجزاء الحدث الرئيسة؛ الاستدامة والتنقل والفرص. ويتابع مع صوت موحد لأطفال يأتون على ذكر 200 دولة تقدم أجنحتها عروضاً خيالية. ومن الفضاء صور لرواد يستكشفون الكواكب وآخرين يتنقلون في قلب الغابات يرافقهم هيمسوورث.. ويتساءل أحدهم: «هل تريد أن تغير العالم؟»، ليجيب كريس ليس هناك ما أود تغييره، مضيفاً: «أنت مدعو لمشاهدة أروع عرض في العالم... إكسبو 2020 دبي الإمارات».