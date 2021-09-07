إكسبو 2020 دبي يحقق أثراً اقتصادياً ممتداً في المنطقة

المصدر: وام

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي - ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة "الطريق إلى إكسبو 2020" التي أطلقتها لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال للحدث الدولي - الفيديو الرابع للسلسلة والذي استضافت فيه شكري عيد المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج لدى سيسكو الشرق الأوسط حيث أكد أن إكسبو 2020 دبي من شأنه أن يحقق أثرا اقتصاديا ممتدا في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال عيد إن شركة "سيسكو" ستعمل على توظيف جميع قدراتها للمساهمة في نجاح إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وذلك من خلال دورها كشريك الشبكات الرقمية الرسمي من فئة شريك أول لإكسبو 2020 دبي.

وتستعرض سيسكو شراكتها مع إكسبو 2020 دبي من خلال مشاركتها في هذه المبادرة المبتكرة التي أطلقتها غرفة دبي لاستعراض السبل الفعالة التي سيربط "إكسبو 2020 دبي" من خلالها بين مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة وأنحاء العالم عبر استضافة نخبة من صُنّاع القرار وقادة مجتمعات الأعمال والشركات الكبرى.

وبينما تبرز الحاجة إلى استجابة جماعية للتعامل مع أبرز التحديات العالمية الآن أكثر من أي وقت مضى سيستفيد إكسبو 2020 دبي من قدرة إكسبو الدولي على جمع الناس ومن مكانة دولة الإمارات الفريدة بوصفها مركزا عالميا جاذبا سيجمع 191 دولة وملايين الزوار في الحدث الدولي لإلهام التغيير الهادف وصنع مستقبل أكثر إشراقا لنا جميعا.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أضخم الفعاليات الدولية التي تنظّم منذ بداية الجائحة الحالية؛ وسيكون على مدى أشهره الستة منارة أمل بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي وفرصة غير مسبوقة للشركات على اختلاف أحجامها والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية من مختلف أنحاء العالم لتلتقي من أجل دعم اقتصاد عالمي أكثر تنوعا ومرونة وإلهام بيئة أعمال نابضة بالحياة ودفع النمو المستدام.

وقال عيد إن إكسبو 2020 دبي وعلى مدى ستة أشهر سيساهم في خلق العديد من الآثار الإيجابية على مختلف القطاعات في كامل المنطقة لسنوات مقبلة ..مشيرا إلى أن البنية التحتية للحدث الدولي وحدها كفيلة بإنشاء مجتمع جديد ديناميكي بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الاقتصادية ذات القيمة.

وأضاف : الأمر المذهل بشأن إكسبو 2020 دبي هو ضخامة الحدث الدولي؛ فنحن نتحدث هنا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتطورة التي تؤهل الموقع للعب دور كبير في الاقتصاد بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث.

وستحتفظ مدينة دستركت 2020 التي ستتطور في موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختام الفعاليات - بأكثر من 80% من تلك البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي وستتحول إلى مجتمع ذكي متكامل محوره الإنسان ومزار جاذب للسياح والشركات والمقيمين.

وبصفتها مدينة لكل ما هو جديد ستصبح دستركت 2020 مركزا عالميا للابتكار يضم مجتمعا كبيرا ومتنوعا من الشركاء لدفع عجلة القطاعات المختلفة والتقنيات في المستقبل .. وقد صُمم هذا الموقع ليكون بيئة حضرية أكثر مرونةً وذكاءً واستدامةً تبقى لعقود طويلة بعد ختام الحدث الدولي .. وسيسهم إكسبو 2020 دبي أيضا في خلق فرص عمل في مرحلة الإرث وهو ما سيكون له أثر إيجابي مهم لسنوات مقبلة ليس في دبي فقط وإنما أيضا في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال شكري : نفخر في سيسكو بأننا نلعب دوراً حيوياً في تمكين إكسبو 2020 دبي بصفته من بين الدورات الأكثر تطورا تقنيا في تاريخ إكسبو الدولي .. كما أننا سعداء بكوننا شريك الشبكات الرقمية الرسمي من فئة شريك أول لإكسبو 2020 دبي منذ عام 2018 حيث نعمل منذ ذلك الحين وحتى الآن وبأقصى طاقتنا للوفاء بالتزاماتنا والمساهمة في جعل إكسبو 2020 دبي حدثاً فريداً مُمَكّناً بالمعلومات والبيانات يسير وفق الخطط الموضوعة بكفاءة وفعالية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد سلسلة فيديوهات "الطريق إلى إكسبو 2020" بالتعاون بين غرفة دبي ومجلة "انتربرونور ميدل ايست" وهي مبادرة تعتبر منصة لتسليط الضوء على مساهمة القطاع الخاص في إكسبو 2020 دبي ومناقشة تأثير الحدث الدولي الأول من نوعه في المنطقة العربية على الارتقاء بقطاعات الأعمال وتحسين أدائها.

وأكدت غرفة دبي - شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي - أن وجود شريك تقني رائد عالمياً يعد أمرا حيويا وأساسيا نظراً لحجم الحدث الدولي خاصة في ظل العديد من التحديات الجديدة وغير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وتشمل أنشطة غرفة دبي في إكسبو 2020 دبي تنظيم واستضافة عدد من منتديات الأعمال العالمية ومنها المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والمنتدى العالمي للأعمال لدول آسيان والمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الـ 12 لغرف التجارة العالمية.