«مفاجآت صيف دبي» تعزز جاذبية الإمارة قبيل «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وام

أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن «مفاجآت صيف دبي 2021» أسهمت في تعزيز مكانة مدينة دبي كإحدى أهم وأبرز الوجهات الاقتصادية والسياحية الرائدة في العالم قبيل انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الدورة الـ 24 من «مفاجآت صيف دبي 2021» اختتمت بنجاح في الرابع من سبتمبر الجاري بعد استمرارها 10 أسابيع متواصلة خلال فصل الصيف، حيث عزز هذا الحدث جاذبية مدينة دبي للزوار من مختلف أنحاء العالم والسكان باعتبارها وجهة ممتعة ومنفتحة وآمنة في ظل التزام جميع المتاجر والوجهات ومراكز التسوق بإجراءات الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وقال الخاجة - في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - إنه مع التقدم الذي حققته الإمارة بتوجيهات القيادة الرشيدة للترحيب بالعالم مرة أخرى في دبي عبر استراتيجية شاملة وتسليط الضوء على مكانتها كوجهة منفتحة وآمنة وجذابة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة - شهدت ثقة المستهلك عودة تدريجية ملموسة وكان للمهرجانات والفعاليات التي تركز على التسوق والسياحة مثل «مهرجان دبي للتسوق» و«مفاجآت صيف دبي» دور مهم في جذب المتسوقين ودعم المتاجر ومراكز التسوق وتعزيز الاقتصاد بالتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يفتح أبوابه للزوار في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر 6 أشهر ويضم ثلاث مناطق رئيسية تحمل اسم الاستدامة والتنقل والفرص، حيث يمكن للزوار استكشاف الأجنحة التي تمثل كل دولة على كوكب الأرض تقريباً بالإضافة إلى معرفة المزيد حول المبادرات والأنشطة الترفيهية والتعليمية ومشاهدة العروض المباشرة.

انتعاش

وأوضح الخاجة أن مجموعات وشركات البيع بالتجزئة في دبي أظهرت مرونة هائلة خلال العام الماضي، حيث كان على القطاع التكيف مع التغيرات الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد19» التي أثرت على العالم بأسره وكذلك التعايش واستكمال النشاط مع الوضع الجديد وكانت عودة نشاط التجزئة إلى طبيعته عملية حذرة ومدروسة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز التسوق زادت بشكل تدريجي لتصل إلى 80 بالمائة فقط كحد أقصى في أغسطس الماضي، حيث أظهر قطاع التجزئة في المدينة بوادر انتعاش إيجابية ما أعطاه دفعة قوية بعد فترة من عدم النشاط وذلك ضمن بيئة ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة الناجحة والفعالة والتي كانت واضحة للغاية فضلاً عن أن «مفاجآت صيف دبي2021» التي ضمت مجموعة من العروض الترويجية والجوائز والفعاليات والأنشطة كانت عنصراً مهماً في عودة النشاط لقطاع التجزئة وجذب المتسوقين إلى المتاجر.

وأضاف أن الكثيرين من سكان دبي وزوارها ينتظرون «مفاجآت صيف دبي» سنوياً للاستفادة مما تقدمه من عروض ترويجية رائعة وتخفيضات كبرى وجوائز متميزة وفعاليات ترفيهية فريدة من نوعها، حيث تشهد مراكز ووجهات التسوق والمتاجر المختلفة في جميع أنحاء دبي إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين خلال فترة المفاجآت التي لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية لموسم الصيف وذلك من خلال العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية المبتكرة التي تقدمها المدينة، منوهاً بأن عدد الفعاليات التي أقيمت في إطار «مفاجآت صيف دبي» هذا العام وصلت إلى أكثر 625 من فعالية.

وذكر أن مختلف مراكز التسوق حققت نتائج إيجابية ملحوظة، حيث شهد «ميركاتو مول» و«تاون سنتر جميرا» زيادة بنسبة بلغت 50 % في عدد المتسوقين مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالإضافة إلى زيادة عدد المتسوقين في الوجهات التابعة لـ «النخيل مولز» و«الفطيم مولز»، لافتاً إلى أن 589 علامة تجارية و1972 متجراً شاركت في التخفيضات النهائية خلال موسم «مفاجآت صيف دبي 2021».

جوائز

وأشار إلى أن «مفاجآت صيف دبي» - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة» سنوياً - قدمت هذا العام جوائز قيمة بلغت قيمتها حوالي 12,5 مليون درهم من خلال سحوبات أقيمت في مختلف أنحاء المدينة إلى جانب تجارب التسوق والتخفيضات المذهلة التي قدمتها المحال التجارية وعروض المطاعم والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف أفراد العائلة بالإضافة إلى تقديم سيارات فاخرة وجوائز نقدية و«منحة مدهش الدراسية» ونقاط التسوق والهدايا التي بلغت قيمتها ملايين الدراهم وغيرها الكثير، منوهاً بأن الحدث استهدف كذلك التواصل مع المواهب الشابة في مختلف أنحاء المدينة من خلال «تحدي قصة صيف دبي»، حيث شارك عدد من صناع الأفلام الناشئين في تحدي لسرد قصصهم الخاصة مع الصيف في دبي من خلال مقطع فيديو ليفوز أفضل مقطع بمبلغ 100000 درهم.

وحول مدى مساهمة «مفاجآت صيف دبي» في انتعاش قطاع التجزئة والفنادق والوجهات الترفيهية بدبي قال، إن حدث «مفاجآت صيف دبي» عزز من جاذبية إمارة دبي للزوار من مختلف أنحاء العالم والمتسوقين بشكل عام، موضحاً أن المفاجآت تعد إحدى الركائز الداعمة لقطاع التجزئة المهم في الإمارة، حيث أظهرت نتائج استبيان «برايس ووتر هاوس كوبر» لرؤى المستهلك العالمي لعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط أن 56 بالمائة من المتسوقين لا يزالون يفضلون زيارة المتاجر ومراكز التسوق مع كون زيادة تدابير الصحة والسلامة أحد الاعتبارات الرئيسية لنسبة 49 بالمائة من المستهلكين في دولة الإمارات.

مبيعات

وأضاف: الطلب الاستهلاكي يساعد في دفع توقعات زيادة مبيعات التجزئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات يقودها التحسن في أعداد الزوار، حيث يتوقع أن تنمو المبيعات بنسبة 13 % أو 58 مليار دولار بنهاية عام 2021 وذلك وفقاً لتحليل من غرفة تجارة وصناعة دبي، كما يتوقع تقرير الغرفة أن مبيعات قطاع التجزئة في دولة الإمارات ستحافظ على نمو سنوي نسبته 6.6 %على المدى المتوسط لتصل إلى 70.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن التقرير ذكر أن حملات التطعيم الناجحة ضد «كوفيد19» بالإضافة إلى استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» تأتي ضمن المحفزات الرئيسية لتعافي قطاع التجزئة إلى جانب الدعم والحوافز الحكومية.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن عدداً من أفضل الفنادق بدبي في وسط المدينة والمنتجعات الشاطئية الرائعة قدمت باقات مميزة على الإقامة الفندقية والعطلات خلال «مفاجآت صيف دبي 2021»، حيث أدت الزيادة في عدد الزوار التي شهدتها المدينة خلال المفاجآت إلى تحسين مبيعات قطاع التجزئة في ظل العروض الترويجية الكبرى المقدمة من قبل المتاجر والعلامات الكبرى ورفع معدلات الإشغال الفندقي بالإضافة إلى زيادة الإقبال على الفعاليات والأنشطة الترفيهية الداخلية والخارجية المناسبة لجميع أفراد العائلة.