أبارت هوتيل أداجيو يفتتح أول مبنى للشقق الفندقية في ديرة استعداداً لـ«إكسبو دبي»

المصدر: دبي- البيان

افتتح أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة، مفهوم الشقق الفندقية التابع لمجموعة أكور، أبوابه في منطقة ديرة استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي»، ليقدم لضيوفه تجربة إقامة فندقية لا تُنسى، إلى جانب الراحة في الخدمات والمرافق الفندقية.

ويقع هذا المبنى الرائع في قلب المركز التراثي لمدينة دبي، ويتميز بإطلالات بانورامية على المدينة، وهو ما يتيح للضيوف الاحتفال بقصة دبي، منذ تأسيسها مروراً بحاضرها، وصولاً إلى المستقبل.

ويضم أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة 189 شقة حديثة مفروشة بالكامل، بما في ذلك 69 شقة استوديو و90 شقة غرفة وصالة و30 شقة غرفتين وصالة. وجرى تصميم جميع الشقق مع مراعاة راحة الضيوف في المقام الأول، وهي مزودة بمطابخ مجهزة بالكامل وغسالات للملابس وشرفات خاصة، وتوفر خدمة واي فاي مجاناً، ومواقف داخلية للسيارات.

وفي معرض تعليقه على الافتتاح، قال روبين سولومون، مدير أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة: «يسعدنا إطلاق أبارت هوتيل أداجيو في ديرة وتعزيز التوسع المذهل للعلامة التجارية على الصعيدين المحلي والعالمي. يتميز هذا الفندق بموقعه الفريد وخدماته الرائعة، التي تلبي متطلبات مجموعة متنوعة من الجمهور من مسافري الأعمال إلى العائلات والأزواج».

وأضاف: «تتميز علامة أداجيو بتقديم تجربة معيشة مريحة وعصرية وفريدة من نوعها، ونحن نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا، لنقدم لهم تجربة إقامة لا تُنسى».

ويمكن للضيوف خلال إقامتهم في الفندق، التجول في الأزقة النابضة بالحياة في سوق الذهب بدبي أو الانطلاق في جولة مريحة في خور دبي باستخدام العبرة لاستكشاف المناطق التاريخية مثل قلعة الفهيدي والسيف وبر دبي. وتقع محطة مترو سوق الذهب أيضاً على بعد دقيقة واحدة سيراً على الأقدام من الفندق، ما يجعله مثالياً لعشاق التجول داخل المدينة.

ويستطيع الضيوف أيضاً الاسترخاء أمام حوض السباحة على سطح الفندق واستخدام صالة الألعاب الرياضية مع الاستمتاع بالإطلالات الخلابة للخليج العربي وجمال دبي القديمة، أو تناول وجبة شهية في وورلد أوف كاريز، المطعم العصري، الذي يقدم أطباق الكاري المطهوة ببطء واللحوم المشوية من مختلف أنحاء العالم.

ويعد أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة جزءاً من مشروع إثراء ديرة، الذي جرى تصميمه لتوسيع النسيج الحضري لمجتمع ديرة الحالي باتجاه الواجهة البحرية. ويهدف المخطط الرئيسي للمشروع، الذي يحافظ على الأنماط المعمارية والأنشطة التجارية والتصاميم الحالية لمنطقة ديرة، إلى تعزيز الإحساس الحقيقي بالمجتمع، والحفاظ على روح التجارة وريادة الأعمال وزيادة التفاعل الاجتماعي بين السكان.