"بتروناس" شريك رئيسي للجناح الماليزي في إكسبو دبي

المصدر: دبي-نهى حوا

أعلن جناح ماليزيا في أكسبو 2020 دبي، اليوم، عن انضمام شركة "بتروناس" للنفط والغاز الطبيعي التي تملكها الحكومة الماليزية، بصفتها شريك رئيسي في معرض أكسبو الدولي الذي سيفتح أبوابه مطلع أكتوبر.

وفي بيان، أفاد الجناح الماليزي أنه يتطلع إلى أن يكون شريكاً تقدمياً في مجال الطاقة والحلول، وأن مشاركة شركة الطاقة الوطنية يتماشى بشكل مثالي مع موضوع "تنشيط الاستدامة" للجناح.

وقد رأى موقع "ذا ادج ماركتس" الماليزي، الذي نقل الخبر، أن تغير المناخ أصبح من أهم أولويات المجتمع الدولي، ونظراً لذلك يعد أكسبو 2020 دبي منصة جيدة لشركة "بتروناس" لعرض تطلعاتها في مجال الاستدامة ولعرض خارطة طريق لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفر بحلول عام 2020.

ونقل الموقع عن رئيس شركة "بتروناس" والرئيس التنفيذي للمجموعة، تنكو محمد توفيق، قوله: "تمنحنا الشراكة مع الجناح الماليزي الفرصة لعرض التزام شركة "بتروناس" ونهجها الشامل نحو تحقيق الاستدامة. فنحن نتبنى الحاجة إلى رسم مسار أكثر استدامة للمضي قدماً، والدفع نحو نضج بيئتنا وممارساتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والادارية "أي اس جي"، بالإضافة إلى تحقيق صافي انبعاثات كربون صفر وفق تطلعات عام 2050".

يذكر أن وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا تقود مشاركة البلاد في أكسبو 2020 دبي، على جانب مركز ماليزيا للتكنلوجيا الخضراء وتغير المناخ، كوكالة تنفيذ.