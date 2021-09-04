«ميد»: «إكسبو» يدفع التنوّع في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مجلة «ميد» الإمارات بأنها متمكنة تماماً من بناء صورتها واستقطاب الاهتمام العالمي، موضحة في تقرير قدرة الدولة على الاستفادة من «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بمناسبة بدء العد التنازلي للحدث العالمي الذي يرسخ الإمارات وجهة عالمية للمال والأعمال.

وذكر التقرير أن الإمارات ظهرت خلال العقود الأخيرة كمركز اقتصادي ولاعب جيوسياسي من خلال الحفاظ على روابط متينة بكلٍ من الشرق والغرب، موضحاً أن هذه القدرة تحديداً هي التي مكنت الإمارات من التعامل بنجاح مع أزمة «كوفيد 19».

وتوقع التقرير أن تُمكن هذه القدرة الإمارات أيضاً من تحقيق الاستفادة القصوى من «إكسبو 2020 دبي»، موضحاً أن الحدث العالمي المُنتظر يمنح الإمارات دفعة هائلة في مسيرة التنوع الاقتصادي التي بدأتها بالفعل منذ سنوات عدة استعداداً لحقبة ما بعد النفط، وهذا فقط يُعد مجرد مثال واحد لاستفادة الإمارات من الحدث.

وأضافت «ميد» إن «إكسبو 2020 دبي» سيساعد الإمارات أيضاً في فتح طرق جديدة للتجارة الثنائية مع عدد هائل من دول العالم، بالنظر إلى عدد الدول المُشاركة في الحدث والذي يجاوز 191 دولة.

وأشار التقرير إلى ميزة اقتصادية مهمة من المُنتَظر أن يجلبها الحدث للإمارات، وهي تعزيز قدراتها في مجالات تحتاجها بشدة كالأمن الغذائي والطاقة المتجددة، موضحاً أن مفاهيم الحوكمة، الابتكار والنمو الاقتصادي من أبرز النقاط التي تُركز عليها الإمارات في الترويج للحدث، كونها المفاهيم التي تميزت فيها الإمارات بوضوح على العديد من نُظرائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعليه، فمن المتوقع، أن يأتي الحدث كدليل إضافي يُثبت تفوق الإمارات إقليمياً في هذه المفاهيم.

واختتم التقرير بالتأكيد على قيمة جديدة ومتفردة يتميز بها «إكسبو 2020 دبي» ويجلبها للإمارات، وهي أنه يمنحها الفرصة لإظهار قدرتها على تنظيم فعاليات ضخمة بصورة تجمع في آنٍ واحد بين الابتكار والأمان في ظل هذا الظرف العالمي شديد الصعوبة والخصوصية، والمتمثل في جائحة «كوفيد 19».