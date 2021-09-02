«إكسبو 2020 دبي» يقدم تذاكر مجانية لجولات تعليمية مشوِّقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن إكسبو 2020 دبي عن فتح الباب أمام المدارس العامة والخاصة في دولة الإمارات لاستخدام نظام الحجز المخصص لبرنامجه للمدارس، وهو ما يتيح الفرصة لجميع طلاب المدارس في الدولة لتجربة أربع فئات من الجولات التعليمية التخصصية مجاناً.

• نظام الحجز لبرنامج إكسبو 2020 للمدارس متاح الآن لكل مدرسة في دولة الإمارات

• الطلبة على موعد مع أربع فئات من الجولات التعليمية التخصصية الملهِمة والمجانية

• الحجوزات المسبقة للجولات تتماشى مع التدابير المعزَّزة للصحة والسلامة في إكسبو 2020

تمثل كل جولة تجربة تعليمية مرِحة وغامرة مُصممة لإلهام الطلاب من جميع الأعمار لمساعدتهم على التفكير النقدي، والتواصل الفعّال، وتوسيع آفاقهم الثقافية والمعرفية. وتشمل الجولات الأربع جولة إرث دولة الإمارات العربية المتحدة، وجولة عالم الفرص، وجولة الكوكب المستدام، وجولة الكون في حركة، وستُقام في مناطق الموضوعات الثلاثة النابضة بالحيوية (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأجنحة التي تحتفي بإرث دولة الإمارات ومستقبلها. وتوفر كل جولة فرصاً تعليمية فريدة تلائم المناهج التعليمية المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت علياء آل علي، نائب رئيس، برنامج المدارس في إكسبو 2020 دبي: «يؤدي الطلاب الشباب اليوم دوراً حيوياً في بناء مستقبل أفضل، لذا فمن الضروري تزويدهم بمهارات المستقبل، وإشراكهم في الحوارات التي تحدث فارقاً».

«توفر كل جولة من جولاتنا الأربع للطلاب تجربة تعليمية هادفة وزاخرة بالمرح. ونسعى لإلهامهم في بيئة غامرة وممتعة تمكّنهم من استكشاف المحرِّكات الرئيسية للتقدم في المستقبل، والاطّلاع على أحدث الابتكارات والأفكار المعروضة في أكثر من 200 جناح. نحث كل مدرسة في دولة الإمارات على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه الفرص التعليمية الرائعة والمجانية في إكسبو 2020.»

تشمل الحجوزات على نظام الحجز دخول إكسبو 2020، وجولة في أجنحة الموضوعات، بالإضافة إلى سوار لتحديد الهوية لكل طالب. وسيتيح إكسبو 2020 دخولاً مجانياً لواحد من المرافقين البالغين لكل عدد من الطلاب، بنسب مختلفة، وذلك بناء على الفئة العمرية للأطفال.

يتخذ إكسبو 2020 تدابير معززة للصحة والسلامة تضمن سلامة جميع الزوار، بالتماشي مع أحدث المعلومات والتوجيهات من السلطات المحلية والدولية، بما فيها هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ومنظمة الصحة العالمية.

لمعرفة المزيد عن برنامج إكسبو 2020 للمدارس، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج schools.expo2020dubai.com أو التواصل مع فريق العمل على عنوان البريد الإلكتروني schools@expo2020.ae.

ويدعو إكسبو 2020 دبي الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، ولاستكشاف مجموعة واسعة من المبادرات الثقافية والفنية التي تهدف إلى توسيع الآفاق وجمع الناس والمجتمعات والشعوب معاً.