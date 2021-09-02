فلاي دبي تمنح مسافريها تذكرة مجانية ليوم واحد إلى إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي اليوم، أن المسافرين على متن فلاي دبي والذين يحجزون رحلة إلى دبي سيحصلون على تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وذلك خلال الفترة من 01 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وستمنح التذكرة لجميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من الأول سبتمبر الجاري للسفر خلال تواريخ الحدث.

وتأتي هذه المبادرة لكل مسافر على خط سير رحلة طيران فلاي دبي أو تذكرة ذهاب فقط إلى دبي أو أي رحلة طيران متصلة بشركة فلاي دبي عبر دبي. ويستفيد من التذكرة المجانية ليوم واحد جميع المسافرين المؤهلين للحصول على العرض سواء كانوا مسافرين في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية.

وتعليقًا على إطلاق المبادرة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن سعداء بان نرحب بالعالم في دبي مع افتتاح إكسبو 2020 أبوابه للزوار. ستلعب فلاي دبي دورًا مهمًا في دعم جهود دولة الإمارات لجعل هذا الحدث فريدا من خلال ربط الأسواق غير المخدومة بدبي . نشارك الجميع هذا الحماس ونحن نجتمع معًا لمشاهدة إكسبو 2020 الذي يعزز من تواصل العقول وصنع المستقبل".

ولمدة 182 يومًا، سيرحب إكسبو 2020 دبي بالعالم بأسره في مكان واحد لحضور تجمع عالمي يضم 191 دولة مشاركة وملايين الأشخاص في تجربة فريدة لا تنسى. وستجلب كل دولة مشاركة نكهة فريدة خاصة بها ، وفعاليات تضم اكثر من 60 حدثًا يوميًا ومئات التجارب المتنوعة من الطعام والفن والموسيقى فضلا عن الأعمال والرياضة في حدث يناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

وقالت سوماثي راماناثان، نائب الرئيس - إستراتيجية السوق والمبيعات في إكسبو 2020 دبي: "إن استضافة أول إكسبو عالمي في المنطقة يشكل لحظة من لحظات الافتخار لدولة الإمارات ، لا سيما ونحن نستعد لفتح أبوابنا للعالم في العام الخمسين لتأسيس الدولة وهو اليوبيل الذهبي لدولتنا . لقد كان لدعم الهيئات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة دورًا أساسيًا في مساعدتنا في تقديم حدث آمن ورائع. ستساعد إضافة فلاي دبي إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 2500 بائع تذاكر معتمد من جميع أنحاء العالم في تسهيل وصول الملايين من الأشخاص إلى المعرض ، ونحن نتطلع بشغف للترحيب بهم في هذا الحدث الذي سيفتتح بعد اقل من شهر".

وقال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “يسعدنا أن نوفر لمسافرينا فرصة زيارة معرض إكسبو 2020 دبي الذي ينتظره الجميع. سيشجع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي وجهود الإمارات والبروتوكولات الخاصة بكوفيد-19 ، إلى جانب استعداد فلاي دبي لحماية المسافرين ، المزيد من الأشخاص الذين يزورون دبي خلال الأشهر الستة المقبلة لاستكشاف كل ما يقدمه إكسبو 2020 والمدينة".

واضاف: "لقد عززنا شبكتنا لتنمو إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة خلال الصيف وسنواصل إضافة المزيد من الوجهات في الأشهر القليلة المقبلة. إطلاق عملياتنا مؤخرًا للأسواق غير المخدومة مثل مينسك في بيلاروسيا وسالزبورغ في النمسا وتيرانا في ألبانيا يؤكد التزامنا بتعزيز الرحلات الجوية المباشرة مع دبي. ستتيح فلاي دبي لعدد أكبر من الناس زيارة دولة الإمارات وخاصة مع مع بدء رحلاتنا إلى أنقرة وبودابست وليوبليانا ووارسو اعتبارًا من سبتمبر فصاعدًا. كما سنستأنف عملياتنا إلى هلسنكي وزغرب في الأسابيع القليلة المقبلة بدعم من أسطولنا المتنامي المكون من 54 طائرة بوينج 737".

سيستمتع الركاب بتذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي عن طريق حجز رحلة فلاي دبي. ستكون الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com ، أوholidays.flydubai.com ، أو تطبيق فلاي دبي الرسمي ، أو خلال مركز اتصال فلاي دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 ، أو من خلال متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

لمعرفة المزيد عن تذكرة اليوم الواحد لزيارة إكسبو 2020 دبي ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/ar/plan/expo-2020/