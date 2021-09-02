حمدان بن محمد: الإمارات هي العالم في دولة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الفرق مستعدة والبنية التحتية مكتملة وأجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي «إكسبو 2020 دبي»، حيث ستكون الإمارات ودبي محط أنظار 191 دولة حول العالم.

وتابع سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن دولة الإمارات ما هي دولة عالمية، ولكن العالم في دولة، حيث دوّن سموه: «الفرق مستعدة.. البنية التحتية مكتملة.. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي.. الإمارات ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة.. دولة الإمارات ما هي دولة عالمية.. ولكن العالم في دولة».