سعيد الطاير: 4.26 مليارات درهم لدعم شبكات الكهرباء والمياه في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاهزة ومستعدة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد جائحة كورونا، هي رسالة طمأنينة للعالم أجمع، تؤكد نجاح دولة الإمارات في أن تكون الدولة الأسرع عالمياً في التعافي من الجائحة، واستعدادها للترحيب بالزائرين من مختلف بقاع الأرض.

وأضاف معالي الطاير: بصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي 4.26 مليارات درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، ونعمل على تسخير جميع جهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا حتى يحقق إكسبو 2020 دبي النجاح المنشود الذي يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لاستضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي، وأن تكون تجربة زوار دبي تجربة لا تنسى، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية. ونحن على ثقة أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون منصة دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه العالم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

وأوضح معالي الطاير أن جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي، يسلط الضوء على مشروعات ومبادرات الهيئة المبتكرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.