عبدالله المري: المجلس الأمني جاهز لتأمين الحدث بما يليق بسمعة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي لـ«البيان»، أن المجلس وكافة القطاعات الأمنية والفرق واللجان الأمنية جاهزة لتأمين الحدث، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد، باستخدام أحدث الأنظمة الأمنية الحديثة والمبتكرة، ستخرج الحدث العالمي في أبهى صورة.

وقال معاليه: جاهزون لاستضافة الحدث وتأمينه بما يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما عهده العالم من بيئة آمنة في دبي، وسننجح بإذن الله بفضل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنظيم الحدث وإدارته والاستعداد له، والعمل التكاملي المشترك بين كافة الجهات المعنية التي تضافرت جهودها لتقديم حدث استثنائي يليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحات قيادتها.

وأشار معاليه إلى جاهزية جميع الأنظمة والتقنيات الحديثة والبرامج الأمنية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تسهل تقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، وتقديم خدمات متكاملة وذكية، ذات جودة عالية، لجميع الزوار والمنظمين والوفود المشاركة، بالإضافة إلى مراكز الخدمة في إكسبو، والتي ستكون متاحة في موقع الحدث.