إكسبو 2020 يوجه الأنظار بقوة نحو الاقتصاد الإماراتي

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة تيمي العقارية ومقرها دبي، أهمية معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي سيرسم ملامح عالم جديد من خلال الاكتشافات والابتكارات التي من شأنها أن تغيّر واقعنا وتحدث تأثيراً إيجابياً هادفاً في الناس وكوكبنا معاً.

وأشارت إلى أن إكسبو سيكون انتصاراً للإنسانية في العالم كله يترقب بشغف الثلاثين يوماً المتبقة على انطلاق هذا الحدث الضخم، موضحة إلى أن مشاركة الدول في المعرض تزايدت أهميتها بعد جائحة كوفيد 19، وذلك لأنها ستتيح للدول المشاركة تعزيز حضورها العالمي ونسج العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية، الثقافية، الفنية، السياحية، الدبلوماسية، وغيرها.

وأفادت سارة المرنان، المدير العام لشركة تيمي العقارية، أن دبي بعد أقل من شهر ستبدأ فصلاً جديداً في مسيرة نجاحها ستثبت من خلالها قدرتها على جمع العالم في مكان واحد ونحو الوصول إلى هدف واحد وهو عالم أفضل.

وقالت إن إكسبو سيوجه الأنظار بقوة نحو الاقتصاد الإماراتي وذلك لأنه سيكون بمثابة منصة مثالية لتعريف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بفرص الاستثمار في الدولة والمزايا التي توفرها دبي من التسهيلات المقدمة لبدء الأعمال التجارية أو امتلاك عقار، بالإضافة إلى تسهيلات الحصول على الإقامة طويلة الأمد أو الجنسية.

وترى سارة أن اقتراب فعاليات إكسبو انعكست إيجابياً على القطاع العقاري في الإمارات وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على شراء وتملك الوحدات السكنية. ويظهر هذا من خلال نمو المعاملات السكنية بنسبة 50% خلال الربع الثاني من عام 2021.

تؤكد المدير العام لشركة تيمي العقارية أن المعرض سيسهم في رسم خارطة الضيافة المستقبلية، وسيؤسس لمرحلة جديدة من النمو والانتعاش السياحي في دولة الإمارات التي ستعزز من مكانة القطاع على خارطة السفر العالمية.