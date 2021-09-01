محمد بن زايد: بقيادة محمد بن راشد.. فريق إكسبو 2020 دبي سيقدم للعالم نموذجاً ملهماً

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن فريق «إكسبو 2020 دبي» بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز.

وقال سموه عبر تويتر : «بعد شهر تبدأ دولة الإمارات باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم «إكسبو 2020 دبي».. قدرات فريقنا الوطني وكفاءاتهم، بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز، مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي».