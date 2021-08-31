«روڤ» يستحدث وظيفة لرواد التواصل الاجتماعي في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ـ البيان

ابتكر فندق «روڤ»- الوحيد في موقع حدث «إكسبو 2020 دبي»- وظيفة حديثة بدعوته أخصائيي مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على فرصة عمل استثنائية كونهم مراسلين للعلامة، لمواكبة مجريات الفعاليات الفريدة التي سيشهدها «إكسبو 2020 دبي» وقضاء ستة أشهر في أحد فنادقها.

وأعلن «روڤ إكسبو 2020» أن تجربة مراسل «روڤ» ستستمر لمدة 6 أشهر، لتتيح للمشارك فرصة لتوثيق أحداث «إكسبو 2020 دبي» بشكل مباشر من خلال الوجود في أهم الفعاليات والحفلات النابضة بالحيوية وتجربة أشهى المأكولات، والاستمتاع بالتجارب التي يوفرها المعرض إلى جانب المشاركة باحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات.

كما تتيح هذه الفرصة للمشارك حضور الفعاليات المميزة، التي تشهدها فنادق «روڤ» المختلفة، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى، التي تُقام في مختلف أنحاء الإمارة.

ولتقديم تجربة متكاملة، تتحمل «روف» كامل نفقات السفر، وتضمن حصول المراسل على أفضل المستلزمات والتجهيزات، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المراكز الإبداعية الخاصة بمجموعة «روڤ» مثل استوديو البث، استوديو #روڤ_مع_نيكون، واستخدام معدات نيكون المتميزة.

وبالإضافة إلى هذه التجارب المميزة، سيتقاضى المراسل تعويضاً شهرياً يبلغ 5,000 درهم إماراتي، كما سيحصل على إقامة مجانية في أحد فنادق «روڤ» الفاخرة مع وجبات مجانية في مطعم ذا ديلي، ومطاعم أخرى في دبي، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعة «روڤ».

ويجب على مراسل «روڤ» التمتع بمهارات متميزة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وبقدرة على إنشاء محتوى مبتكر للمنصات الاجتماعية مثل «إنستغرام ويوتيوب وتيك توك».

وطلب الفندق من المهتمين ولمن يتمتع بالمؤهلات المطلوبة التقدم للوظيفة خلال موعد أقصاه 12 سبتمبر 2021.