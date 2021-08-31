أطلقت حملتها الإعلامية لإكسبو 2020
"تنظيم الصناعة الأمنية" تنجز إصدار التصاريح الأمنية بنسبة 100 لإكسبو 2020 دبي
أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي أنه تم التدقيق على كافة الأجهزة الأمنية المستخدمة في المعرض والتأكد من مطابقتها للمواصفات بنسبة 100 %، كما أنجزت تقديم التراخيص الأمنية والتصاريح بنسبة 100 %، لافتة إلى أنه تمت الموافقة على الزي الخاص بحراس الأمن للمعرض، كذلك إصدار التصاريح اللازمة للألعاب النارية والتدقيق على مواقع الألعاب النارية، وإصدار تراخيص أمنية فردية وتصاريح الفنادق والمنشآت التجارية.
وأشارت المؤسسة إلى إنجازها في تقديم الاستشارات الأمنية لإكسبو 2020 بنسبة 100% والذي يتمثل في وضع المواصفات الفنية، ووضع منهجية موحدة في تصاميم النظم الأمنية.
كما أعلنت المؤسسة إطلاق حملة إعلامية عبر المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق إكسبو 2020.
وأفادت المؤسسة أن الحملة تستهدف الموظفين والمتعاملين وكافة أفراد المجتمع، حيث تم إطلاق فيديو تعريفي يوضح دور مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في معرض إكسبو 2020 ومنشورات تفصيلية موضحة دور كل قسم قام بالعمل في إكسبو 2020.
أطلقت حملتها الإعلامية لـ #إكسبو_2020_دبي.. "تنظيم الصناعة الأمنية" في #دبي تنجز إصدار التصاريح الأمنية بنسبة 100 لإكسبو 2020https://t.co/Mbs9SReQZi@expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sSnfrdwJps— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 31, 2021