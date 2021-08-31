"تنظيم الصناعة الأمنية" تنجز إصدار التصاريح الأمنية بنسبة 100 لإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي أنه تم التدقيق على كافة الأجهزة الأمنية المستخدمة في المعرض والتأكد من مطابقتها للمواصفات بنسبة 100 %، كما أنجزت تقديم التراخيص الأمنية والتصاريح بنسبة 100 %، لافتة إلى أنه تمت الموافقة على الزي الخاص بحراس الأمن للمعرض، كذلك إصدار التصاريح اللازمة للألعاب النارية والتدقيق على مواقع الألعاب النارية، وإصدار تراخيص أمنية فردية وتصاريح الفنادق والمنشآت التجارية.

وأشارت المؤسسة إلى إنجازها في تقديم الاستشارات الأمنية لإكسبو 2020 بنسبة 100% والذي يتمثل في وضع المواصفات الفنية، ووضع منهجية موحدة في تصاميم النظم الأمنية.

كما أعلنت المؤسسة إطلاق حملة إعلامية عبر المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق إكسبو 2020.

وأفادت المؤسسة أن الحملة تستهدف الموظفين والمتعاملين وكافة أفراد المجتمع، حيث تم إطلاق فيديو تعريفي يوضح دور مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في معرض إكسبو 2020 ومنشورات تفصيلية موضحة دور كل قسم قام بالعمل في إكسبو 2020.