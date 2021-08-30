«جدة العالم» تصل إكسبو

المصدر: دبي - وام

وصلت النسخة المطابقة لـ«لوسي» وهي أقدم حفرية بشرية يعثر عليها ويطلق عليها «جدة العالم»، إلى جناح إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي»، حيث يقدر عمرها بما يقرب من 3.2 ملايين عام، وهي أقدم هيكل عظمي لحفرية للبشر، يعثر عليها على الإطلاق.

تراث

وأكد ميسغانو آرغا، وزير الدولة للتجارة والصناعة والمفوض العام لجناح إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي» أن جناح بلاده، الذي يحمل شعار «أرض الأصول والفرص»، سيركز على استعراض تراث إثيوبيا الغني والفرص، التي تقدمها في مختلف المجالات.

وقال المفوض العام لجناح إثيوبيا لوكالة أنباء الإمارات، إن دبي تشكل وجهة مثالية للاستثمار وحاضنة للأعمال، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي المميز، الذي يعزز مكانتها كونها منصة تصل بين القارات.

وأضاف: هذه المكانة العالمية التي حققتها دبي تجعلها الوجهة المثالية لاستضافة فعالية عالمية على هذا المستوى، والتي من شأنها تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار بين مختلف دول العالم، لافتاً إلى وصول نسخة «لوسي» إلى جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي».

حفريات

وسوف تعرض إثيوبيا الحفرية البشرية في جناحها بـ«إكسبو»، وتعتبر هذه الحفرية محط الأنظار في العالم أجمع، ويطلق عليها اسم «دنكنش» باللغة الأمهرية في شمال شرق إثيوبيا عام 1974، وستعرض نسخة مطابقة عنها في جناح إثيوبيا بموقع «إكسبو 2020».

وستعرض هذه النسخة في جناح إثيوبيا على مدى 182 يوماً من افتتاح «إكسبو 2020 دبي» وحتى انتهائه، لتمنح الزوار فرصة للقاء أقدم حفرية لأسلاف البشر، يعثر عليها على الإطلاق والاحتفاء بها.

وذكر ميسغانو آرغا أن جناح إثيوبيا سيستعرض تاريخ إثيوبيا، وقال: إن جناح إثيوبيا يستهدف استعراض التنمية المبتكرة لموارد بلاده الطبيعية والصناعة والاقتصاد الرقمي والتنوع في الثقافة والطبيعة. وأوضح ميسغانو آرغا أن مساحة جناح إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي» تبلغ 1860 متراً مربعاً تضم مساحة بناء إجمالية، تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع، مشيراً إلى أن تكلفة بناء الجناح والتشغيل تُغطَّى عبر برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر الحكومة والقطاع الخاصة الموارد اللازمة لتغطية التكلفة.

تصور للمستقبل

وحول ما يميز جناح إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي» قال ميسغانو آرغا: إن محتوى جناح إثيوبيا يقدم تصوراً لمستقبل بلاده في عام 2045، حيث يتيح الحدث الدولي فرصة لتعزيز سمعة إثيوبيا، فيما يوفر الجناح شعوراً بالأمل والفضول والمرح الشديد لدى الزوار ورؤيته للمستقبل.

وأضاف: إن رسالة جناح إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي» هي أن بلاده ستلعب دوراً مهماً في بناء مستقبل أفضل للعالم، فيما سيسلط الجناح الضوء على جوانب عدة، بعضها يتعلق بالتجارة والمعاملات والجوانب ذات الصلة بالتعاون التجاري والسياحة والاستثمار.

وأكد أن مشاركة إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي» ستكون عبر المحتوى المتميز والإبداعي، الذي ينسجم مع مفهوم «تواصل العقول وصُنع المستقبل»، حيث سيتعرف زوار «إكسبو 2020 دبي»، الذين سيأتون إلى جناح إثيوبيا على فرص كثيرة للتعاون وسيستكشفون ويستثمرون كونهم شركاء عالميين في اقتصاد ضخم في المستقبل.

موارد مستدامة

ولفت إلى أن الموارد المستدامة وتنوع الجوانب الاجتماعية سيخلقان تجارب قيّمة لزوار «إكسبو 2020 دبي» على وجه الخصوص، وسيسهمان في الكثير من المحتوى والأنشطة بشكل عام، وهو ما يؤدي إلى نجاح «إكسبو 2020 دبي» ككل.

وأكد أن الإمارات أحد أهم شركاء إثيوبيا في مختلف المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي وبشكل خاص في الاستثمار والتجارة وقطاع السياحة.