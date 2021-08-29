4 دول تبهر زوار «إكسبو 2020» بمقتنيات وإنجازات فضائية فريدة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

توفّر منطقة التنقل في «إكسبو 2020 دبي» تجربة فريدة ومتميزة للعديد من الدول التي تمتلك إنجازات نوعية مهمة في قطاع الفضاء، لتعرضها لزائري أجنحتها خلال فترة هذا الحدث العالمي الضخم، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا، فيما يأتي أبرزها مركبة «سبيس أكس» الأمريكية وبعض من أحجار القمر، والقمر الاصطناعي الروسي «سبوتنيك»، فضلاً عن روبوتات فضائية يعرضها الجناح الإيطالي، بينما سيكون الجناح الإماراتي منصة لعرض إنجازات الدولة وفي مقدمتها «مسبار الأمل».

صاروخ فضائي

ويعرض الجناح الأمريكي مجسماً يشكل نسخة طبق الأصل عن صاروخ «سبيس إكس فالكون 9» حيث يبلغ ارتفاع الصاروخ 14 طابقاً، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران، كما أنه الصاروخ الأكثر تحليقاً في الولايات المتحدة، حيث يتفوق على الصواريخ القابلة للاستهلاك التي تم إطلاقها منذ عقود.

ومن المخطط كذلك عرض قطعة حجرية من القمر يبلغ عمرها 3.8 مليارات عام، أحضرتها رحلة المركبة القمرية أبولو 17 عام 1972، فيما تعد هذه القطعة واحدة من 11 عينة فقط في العالم، كما تعد أيضاً أقدم بـ 99% من الصخور الموجودة على الأرض، ونقل رواد الفضاء 382 كيلوغراماً من هذه الصخور إلى الأرض خلال 6 مهمات أمريكية.

وسيكون المعرض منصة بارزة لاستعراض إنجازات قطاع الفضاء الإماراتي أمام الزوار والمتخصصين، الذي حقق قفزات نوعية عالمية خلال السنوات الماضية، حيث سيخصص جناح «التنقل» الإماراتي، قسماً متكاملاً لتعريف العالم بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ونجاح مهمة «مسبار الأمل»، ووصوله لمداره حول الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، الذي يجري التجهيز لإطلاقها نهاية 2022، وغيرها من الإنجازات العديدة الأخرى.

قمر صناعي

ويعرض الجناح الروسي نسخة طبق الأصل من أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفييتي سابقاً، وهو «سبوتنيك»، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض لعبة الشطرنج التي تم حملها إلى الفضاء على متن مركبتي «سيوز 3» و«سيوز 4» الروسيتين في عامي 1968 و1969، من قبل رواد الفضاء الروس خلال بعثاتهم المختلفة في الفضاء. ومن المخطط أن يعرض الجناح الإيطالي ذراعاً آلية سيتم استخدامها قريباً لأخذ عينات من تربة المريخ.

72

باستثناء المقتنيات الفضائية التاريخية التي سيتم عرضها ستكون دبي على موعد مهم خلال شهر أكتوبر المقبل حيث ستستضيف الدورة الـ72 من المؤتمر الدولي للفضاء، وذلك للمرة الأولى عربياً، حيث يعد أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، وينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بين 25 إلى 29 أكتوبر 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.