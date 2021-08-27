إكسبو 2020 دبي.. جناح المرأة يجسد إيمان الإمارات ببناء مستقبل مزدهر ومستدام

المصدر: وام

أكدت هند العويس نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي أن المكانة المتميزة التي وصلت اليها المرأة الإماراتية والإنجازات التي حققتها جعلت منها قصة نجاح يحتذى بها ومنارة للأمل بغدٍ أفضل للمرأة التي لا زالت تسعى لإثبات أحقيتها في التميّز والنجاح.

وقالت هند العويس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة بين دول العالم مدعاة للفخر والاعتزاز.

وأضافت هند العويس أن ما تعيشه المرأة الإماراتية اليوم من مكانة عالية على المستويين المحلي والعالمي يأتي في المقام الأول بفضل الأسس المتينة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وبفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" بالإضافة لجهود ودعم القيادة الرشيدة التي اعتبرت أن بناء الإنسان دون تمييز هي الثروة الحقيقية للدولة وحرصت على منح المرأة الإماراتية فرصتها كاملة دون نقصان لتثبت نفسها على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين.

وأكدت رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي أن تخصيص إكسبو 2020 دبي جناح للمرأة للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً في تاريخ الحدث وذلك بالتعاون مع كارتييه جاء انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن بناء مستقبل مزدهر ومستدام لا يمكن تحقيقه دون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن جناح المرأة يحمل عنوان "آفاق جديدة" لتعريف الزوار بالدور المحوري الذي أدته المرأة منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر وتسليط الضوء أيضا على المساهمات الأساسية التي قدمتها المرأة في نهوض المجتمعات، والتي تؤكد في مجملها بأنه عندما تزدهر المرأة تزدهر البشرية.

وأوضحت أن موضوع تمكين المرأة ليس مهمة حكومات أو منظمات وحدها ولكن يتطلب شراكات هادفة وبناءة وهذا ما نهدف إليه في إكسبو 2020 دبي كحدث دولي يجمع دولاً ومنظمات ومؤسسات القطاع الخاص.

وذكرت هند العويس أنه وبناء على هذه الرؤية وجد إكسبو في كارتييه شريكاً جاداً أبدى التزامه بهذه المهمة وأن برنامج الفعاليات الذي سيشهده جناح المرأة يشمل مجلسا عالميا للمرأة يعالج دورها في بناء عالم أكثر استدامة وأمانا وصحة وسلسلة "المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام" التي تسلط الضوء على قصص واقعية لنساء كن في الطليعة عبر التاريخ وألهمن أخريات من جميع أنحاء العالم لبلوغ آفاق جديدة.

وقالت نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي إن إكسبو 2020 و"كارتييه" سيحتفلان باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس 2022 عبر استضافة منتدى عالمي تحت شعار "صنع انطباعات جديدة".