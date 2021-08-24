رئيس بيرو يُرحب بمشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - سيد صالح

رحب الرئيس البيروفي، بيدرو كاستيللو، بمشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن الحدث المُنتظَر يُعد بمثابة نافذة تتيح الفرصة لتذكير العالم بأصول بيرو التي تعود إلى ألف عام.

وبحسب وكالة «اندينا» البيروفية الرسمية للأنباء، فقد أدلى كاستيللو بكلمة رسمية أول من أمس عند مشاركته في مراسم تقديم المشاركة البيروفية في «إكسبو 2020 دبي».

وأعرب كاستيللو عن إعجابه بتنظيم الحدث في الإمارات، وقال: «إن تنظيم الحدث في أوقات الطوارئ وإعادة تنشيط الاقتصاد يُعد خبراً شديد الأهمية».

وأكد كاستيللو أن الحدث يمثل فرصة متميزة للترويج للأعمال التجارية، الاستثمارات والسياحة في بيرو، وأيضاً للصادرات الزراعية، الأطعمة، بالإضافة إلى المنسوجات البيروفية الراقية والثرية.

وأضاف كاستيللو: «سيساعدنا «إكسبو 2020 دبي» على دمج بلدنا في الدوائر الدولية وجلب منتجاتنا إلى أشقائنا في بيوتهم حول العالم».وشدد كاستيللو على أهمية أن يعكس جناح بيرو في «إكسبو 2020 دبي» جوهر البيروفيين.

وأعرب عن أمله بإمكانية سماع اللغات المختلفة التي تُنطَق في بيرو أثناء الحدث. وقال: «يتعين أن تجد الثروة في أقصى ركن من بيرو فرصة».

واختتم كاستيللو: «أشعر بقناعة أن أصدقاءنا في الإمارات ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى كافة زوار الجناح سيندهشون، ليس بسبب الثقافة البيروفية المتنوعة فحسب، بل وإنما أيضاً بسبب المنتجات والخدمات التي سنعرضها خلال الحدث».