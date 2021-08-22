بلدية عجمان تطلع خلال مشاركتها على أفضل ممارسات المدن الذكية

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن اكتمال جاهزيتها للمشاركة في فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، تحت مظلة المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، وضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بأن «إكسبو 2020 دبي» يعتبر حدثاً عالمياً يترقبه الجميع، وذلك للمشاركة والاستفادة من الوجود العالمي في جميع المجالات، التي تهم البشرية.

مشيراً إلى أن دائرة البلدية والتخطيط أكملت جاهزيتها للمشاركة في فعاليات «إكسبو 2020»، بهدف تبادل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني وتطور المدن والاطلاع على أفضل الممارسات الخاصة بالمدن الذكية، إضافة إلى مشاركة المهندسين العاملين في الدائرة، للاطلاع على أحدث الأفكار العالمية في مجال العمارة والهندسة المدنية.

وقال المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري: منذ ترشح دبي لاستضافة «إكسبو» شرعت الدائرة في الاستعدادات، ووضع الخطط من أجل المشاركة وإنجاح الحدث، الذي يعتبر إنجازاً كبيراً للدولة وللعالم العربي والمنطقة.

مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج لإنجاز مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق وصيانة شبكات الطرق، بهدف الاستعداد لاستقبال زوار الدولة خلال فترة معرض «إكسبو 2020»، لافتاً إلى أن غالبية زوار المعرض سيقومون بجولة في مختلف المناطق للتعرف على مدن الدولة، وعليه توجب الاستعداد وتسهيل عملية الوصول من خلال وجود بنية تحتية صلبة ووسائل نقل عام مريحة تخدم الجميع.

وأضاف: إن الدائرة أنجزت مجموعة من مشاريع البنية التحتية لتوسعة شبكة الطرق وإنشاء جسور جديدة، لافتاً إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة كبيرة لاستعراض منجزات الدولة الحضارية خلال الـ 50 عاماً من عمر الاتحاد، ويعكس الوجه المشرق للدولة.

وأكد المهيري أن «إكسبو 2020» ليس مجرد معرض للمنتجات فقط، بل بمثابة قرية صغيرة للعالم للتواصل ما بين الحضارات والشعوب والتعرف على الثقافات والفنون المتنوعة في العالم، كما يشكل فرصة للقاء العقول والمفكرين في مجالات مختلفة من أجل إسعاد البشرية، وتلاقح الأفكار للخروج برؤى جديدة، تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسان.