تسويق «إكسبو» عالمياً بملياري منتج

المصدر: دبي - بشار باغ

يجري حالياً تسويق «إكسبو 2020 دبي» في أسواق عالمية رئيسية عدة بنحو ملياري منتج تحمل علامة الحدث الدولي الذي ينطلق في مطلع أكتوبر المقبل ويستمر ستة أشهر.

وقال عامر الشيخ، رئيس ومدير عام «بيبسيكو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: إن الشركة، وهي الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لإكسبو، تخطط لطرح ملياري منتج على شكل علامات مشتركة تحمل علامة «إكسبو» عبر منتجات الطعام والمشروبات الأكثر شعبية لدى الشركة ضمن عدد من الأسواق العالمية الرئيسية ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي والهند وباكستان ومصر والصين.

وأضاف في تصريح لـ«البيان»: إن الشركة أطلقت علامتي «بيبسي» و«أكوافينا» بشعار «إكسبو 2020 دبي»، عبر إصدار محدود بالإمارات في 2019، بألوان ورسوم ترمز إلى موضوعات إكسبو الفرعية الثلاثة (الفرص والتنقل والاستدامة).

وأوضح أنه تم إطلاق عبوات «أكوافينا» بداية في الإمارات، باعتبارها السوق الأنسب لإطلاق الابتكارات خارج الولايات المتحدة، لاسيما في الفترة التي تسبق انعقاد الحدث، مشيراً إلى خطة لإطلاق هذه العبوات في المزيد من الأسواق.

وحول كيفية تلبية الطلب خلال الحدث، قال الشيخ: إن الشركة تعمل من خلال منشأتي تصنيع في الإمارات تتبعان لشركة «دبي للمرطبات» وشركة «أبوظبي للمرطبات»، وتقومان بتصنيع جميع العلامات التجارية الشهيرة لمشروبات «بيبسيكو»، بما في ذلك «بيبسي»، و«سفن أب»، و«ميراندا»، و«أكوافينا»، و«LIFEWTR» و«ليبتون آيس تي».

وتابع: إن الشركة تعمل حالياً مع مختلف الأجنحة في «إكسبو» ومنافذ خدمات الطعام لتحديد احتياجاتهم خلال الحدث لضمان توفير منتجاتنا بشكل سلس. وأضاف: إن منتجات «بيبسيكو» ستتوفر في كل مكان في المعرض، بما في ذلك المساحات المخصصة لشركة «بيبسيكو» ومتاجر إينوك، من خلال شراكات مع المطاعم. ولدينا أيضاً العديد من الابتكارات في طور الإعداد للارتقاء بتجربة تناول الوجبات الخفيفة، وتقديم شيء مميز للزوار لتعريفهم بممارسات الأطعمة والمشروبات المستدامة والمبتكرة.

وحول المنتجات الجديدة خلال الحدث، قال الشيخ: إن الشركة تشارك «إكسبو» برؤية لمستقبل ممتع وأكثر استدامة أثناء وبعد المعرض، وإن الشركة ترى في هذا المعرض فرصة لاستعراض الدور الذي يمكن لعبه في مسيرة التغيير من أجل غدٍ أفضل عبر تجارب وابتكارات تتعلق بالترطيب والتغذية والوجبات الخفيفة.

وأضاف أن الشركة ستعمل من خلال عروض المنتجات والتغليف والابتكارات التكنولوجية والشراكات مع أجنحة الدول، على ترفيه وتثقيف ومفاجأة وإمتاع الجماهير من جميع أنحاء العالم.