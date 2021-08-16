غرفة دبي تستعرض جاهزية قطاع الأعمال للمشاركة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – البيان

ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة «الطريق إلى إكسبو 2020» التي أطلقتها غرفة دبي لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال لإكسبو 2020 دبي، أطلقت الغرفة الفيديو الثالث للسلسلة، والذي يستضيف عامر الشيخ، رئيس ومدير عام «بيبسيكو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ويرصد رؤيته وتوقعاته للحدث الدولي، الذي ينتظر العالم انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتهدف غرفة دبي من خلال سلسلة «الطريق إلى إكسبو 2020» إلى استعراض الوسائل الفعّالة التي سيحقق إكسبو 2020 دبي من خلالها التواصل بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، عبر استضافة نخبة من قادة وصناع قرار مجتمع الأعمال والشركات الرائدة العاملة في الدولة، لتسليط الضوء على رؤاهم وما يتوقعونه من إكسبو 2020 دبي، والتعرف على تفاصيل مشاركاتهم في الحدث العالمي.

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ويدعو الزوار من شتى أقطار العالم للمشاركة في صنع عالم جديد، والمشاركة في احتفال بإبداع البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافتها على مدار ستة أشهر.

ويجمع الحدث أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك 191 بلداً، والعديد من شركات الأعمال والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية، لتشكيل شراكات مبتكرة يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة والمساعدة في تحقيق تغيير عالمي هادف.

وقال الشيخ: «حرصت بيبسيكو على المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، الذي سيجمع تحت مظلته مشاركين من جميع أنحاء العالم، تجمعهم قضايا عالمية مشتركة مثل التغير المناخي والمساواة في حقوق التعلم للجميع، إلى جانب الرعاية الصحية، والرقمنة، ونظم الأغذية المستدامة لإيجاد حلول لها، والمسألة الأكثر أهمية هي التواصل المباشر فيما بينهم».

وأضاف الشيخ قائلاً: «يشكل الحدث فرصة مهمة لـ»بيبسيكو«لمشاركة أهدافها وما تقدمه في مجالات الابتكار والاستدامة والترفيه، فضلاً عن الفكر القيادي ودورها في صناعة فرص تدريبية داخلية وخارجية وتطوعية، خاصة أن إكسبو 2020 دبي يأتي كأول حدث دولي ضخم يجمع البشرية بعد جائحة كوفيد-19 ليكون منصة مهمة لمشاركة الأفكار مع أهم المفكرين من 191 بلداً مشاركاً، وطرح الفرص أمام الجميع ليكونوا جزءاً من الأعمال الكبيرة أو الصغيرة أو الريادية». مؤكداً أن الحدث سيكون بيئة ملهمة فعلاً لصناعة الشراكات ذات الأهمية الحقيقية، والتي ستبقى طويلاً حتى بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

وستلعب غرفة دبي، شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال فترة إقامة الحدث الدولي، التي تمتد لستة أشهر.

وبصفتها شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي عدداً من الفعاليات بالتزامن مع الحدث الدولي، بما فيها سلسلة منتديات الأعمال العالمية، والتي تتضمن الدورة السادسة من «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال»، والدورة الرابعة من «المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية»، والدورة الأولى من «منتدى الأعمال العالمي لدول الآسيان». وخلال فترة إقامة إكسبو 2020 دبي أيضاً، ستشارك الغرفة في تنظيم المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية، الحدث الأضخم من نوعه والذي يستقطب قادة الغرف التجارية وممثلين عنها من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020»، والتي تأتي تحت مظلة مبادرة «منصة ملتقى الأعمال» التي أطلقتها غرفة دبي، تضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال. وتهدف السلسلة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلة «انتربرينور الشرق الأوسط»، مجلة الأعمال الرائدة في المنطقة، إلى تجسيد الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي، بالإضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها إكسبو 2020 دبي.