تسويق «إكسبو» بـ 7 لغات وشراء التذاكر بـ 8 عملات

المصدر: دبي - بشار باغ

يخاطب «إكسبو 2020 دبي»، جمهوره العالمي، عبر موقعه الإلكتروني بـ 7 لغات، بما في ذلك تفاصيل تذاكر دخول الحدث، فبالإضافة إلى العربية والإنجليزية، يمكن تصفح محتوى موقع «إكسبو دبي» الشبكي باللغات الفرنسية والروسية والصينية والألمانية والإسبانية، فيما يمكن حجز وشراء تذاكر الحدث رقمياً، عبر الموقع، بـ 8 عملات عالمية. فبالإضافة إلى الدرهم والدولار الأمريكي، يمكن شراء التذاكر من الموقع الإلكتروني لإكسبو دبي، باليوان الصيني، واليورو، والجنيه الإسترليني، والروبية الهندية، والروبل الروسي.

ويبلغ سعر التذكرة الموسمية، التي تتيح لحامليها الدخول مرات غير محدودة على مدار الأشهر الستة لإكسبو 495 درهماً، مع خصم بنسبة 25 % لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من ماستر كارد، إلى جانب مضاعفة فرص الفوز في سحب حفل الافتتاح، ويبلغ سعر باقة التذاكر العائلية، 950 درهماً، فيما يبلغ ثمن التذكرة متعددة الأيام، أي التي تتيح الدخول مرات غير محدودة على مدار 30 يوماً متتالياً، 195 درهماً، أما تذكرة اليوم الواحد، فتكلّف 95 درهماً. وجدير بالذكر، أن باقة التذاكر العائلية، تتضمن دخولاً غير محدود للوالدين، بالإضافة إلى مربية، وفوائد إضافية، تشمل خصومات على الأطعمة والمشروبات، و25 % خصماً على خمس تذاكر إضافية، وقسيمة شرائية بقيمة 125 لصورة عائلية، تخلّد هذه الذكريات الرائعة.

وسيُمنح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والطلاب الذين يحملون بطاقة طالب سارية من أي مؤسسة أكاديمية في العالم، دخولاً مجانياً، وستتوفر تذاكر مجانية لأصحاب الهمم، كما سيحظى مرافقوهم بخصم نسبته 50 %، ويمكن للزوار البالغة أعمارهم 60 عاماً فما فوق، الدخول مجاناً أيضاً.

والتذاكر متاحة عبر موقع «www.expo2020dubai.com»، وأكثر من 2500 منفذ معتمَد لبيع التذاكر، بما في ذلك وكلاء سفر عبر الإنترنت، ومنظمو رحلات، ومجموعات فنادق وشركات طيران، من أكثر من 100 سوق في العالم.