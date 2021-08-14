شرطة دبي تؤمن إكسبو 2020 بحلول متطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - رامي عايش

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي جاهزيتها الكاملة لاستقبال زوار «إكسبو 2020 دبي» والمشاركين فيه، بصفتها جزءاً رئيسياً من منظومة التحضير للحدث وتأمينه على أكمل وجه وفق تقنيات حديثة ومتطورة وعبر خطة مدروسة ومتقنة مرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتأمين صحة وسلامة المشاركين والزوار، في ضوء البروتوكولات والتدابير الاحترازية.

وبينت القيادة العامة أنها سخرت كل إمكانياتها وتقنياتها وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لتأمين وإنجاح هذا المعرض الضخم جنباً إلى جنب مع جانب بقية أعضاء المجلس الأمني الذي يضم في عضويته عدداً من القيادات الشرطية والأمنية في كل إمارات الدولة، والقطاعات المختلفة في وزارة الداخلية، إلى جانب القوات المسلحة، والمركز الوطني للاستعلام المبكر، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وقال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة: إن شرطة دبي وظفت للمعرض كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل واللجان وعلاقتها مع كل المؤسسات الأمنية في الدولة، وتأمين المنافذ البحرية والبرية والجوية، ودراسة جميع التحديات المحتملة قبل الحدث وأثناء انعقاده، وتقديم خدمات ذكية للزوار والمنظمين والوفود المشاركة.

وأشار العميد الشيخ المعلا إلى تجهيز خطة استراتيجية للإخلاء، للتعامل مع المخاطر والتقليل من آثارها في حال وقوعها لا قدر الله، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة في عملية الإخلاء، وتطبيق سيناريوهات تحاكي الواقع لعمليات الإخلاء.

وبين العميد الشيخ المعلا أن خدمات في إكسبو ستكون متاحة في موقع الحدث، وهي مركز شرطة ذكي، وعدد من مكاتب الخدمة والنقاط المشتركة، إلى جانب التطبيق الإلكتروني لتخفيف العبء في عملية فحص الدخول للمعرض، حيث سيقوم الزائر بإدخال البيانات المطلوبة، وإرفاقها باستمارة التطعيم.

تدريب

وبدوره قال العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب: إن استضافة أول معرض إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب الكثير من الجهد، لافتاً إلى الدور البارز لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين والذي يعتبر أكبر برنامج للمتطوعين في الدولة، ويشكل الدبلوم المهني لمشروع إكسبو حجر الأساس لإعداد كوادر تسهم في نجاحه، ويعتبر الدبلوم ثمرة تعاون بين مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي مع مكتب إكسبو 2020.

وأوضح العميد الشامسي: أن الدور البارز لبرنامج إكسبو للمتطوعين يعتبر بمثابة أكبر برنامج للتطوع على مستوى الدولة، ويشكل الدبلوم المهني للتدريب حجر الأساس لإعداد كوادر مؤهلة ليمثلوا إكسبو ويسهموا في نجاحه.

وتابع: هناك خطة شاملة لاستراتيجية تأهيل المشاركين بتأمين إكسبو تتمحور في 3 بنود رئيسية، الأول يختص بالعاملين في شرطة دبي من مختلف القطاعات، واحتوى على 180 برنامجاً تأهيلياً للعاملين في الشرطة، وأما البند الثاني فيشمل تدريب مجندي الخدمة الوطنية على البرامج التأهيلية لأداء مهام في إكسبو تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار المعرض والدول المشاركة من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التي تضمن القيام بالأدوار المناطة بهم، فيما يتركز المحور الثالث في التعاون مع اللجنة الفرعية للمتطوعين في إكسبو، ويستهدف مشاركة أكثر من 30 ألف متطوع يلعبون دوراً محورياً في تقديم صورة مشرفة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.