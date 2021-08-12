61% من المتطوعين الشباب في إكسبو 2020 دبي إماراتيون

المصدر: البيان

كشف إكسبو 2020 دبي أن المواطنين الإماراتيين يشكلون النسبة الأكبر بين متطوعيه من الشباب حيث يشكلون ما نسبته 61 بالمئة من الفئة العمرية بين 18 و24 عاما.

ويبلغ عدد متطوعي إكسبو 2020 دبي 30 ألف متطوع ليمثل بذلك أكبر برنامج للتطوع في دولة الإمارات. ويمثل إقبال المواطنين الشباب على التطوع خير تعبير عن الحماس والفخر الذي يملؤهم تجاه إظهار الوجه المشرق للدولة أمام ملايين من زوار هذه النسخة من إكسبو الدولي.

جاء كشف إكسبو عن هذه الأرقام بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام. ويُخصص هذا اليوم لوضع قضايا الشباب في بؤرة الاهتمام العالمي، والاحتفال بشباب العالم بوصفهم شركاء في المجتمع الدولي.

واتساقا مع القيم الأساسية لبرنامج المتطوعين في إكسبو 2020، وعمادها الاحترام والالتزام والنزاهة والمعرفة والحماس، سيؤدي المتطوعون دورا محوريا في الترحيب بالعالم في إكسبو ودولة الإمارات، والمساعدة في تسليط الضوء على الأفكار والثقافات القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وسيساعد المتطوعون في إدارة العدد الهائل من التجارب والفعاليات المتنوعة والمناقشات العالمية التي ستجري كل يوم على مدى 182 يوما تشهد إقامة فعاليات الحدث الدولي الضخم. وسيقدمون المساعدة في العديد من الجوانب بينها خدمات الزوار والضيوف والبروتوكول، وأجنحة الموضوعات في إكسبو 2020، والفعاليات، والمراسم، والدعم التقني.

وقالت عبير الحوسني، مدير إدارة برنامج المتطوعين، إكسبو 2020 دبي: "إكسبو 2020 تجربة استثنائية لا تتكرر، وكلنا سعادة لرؤية الشباب في الدولة، خاصة المواطنين الإماراتيين، يستفيدون من هذه الفرصة ليكونوا معنا في صنع المستقبل، ويستفيدوا من فرص التعلم والتواصل القيّمة المتاحة في هذا الحدث الضخم".

وأضافات، "ومع تبقي 50 يوما على الانطلاق، نحن الآن في مراحل الإعداد الحاسمة قبل أن نفتح أبوابنا للعالم في الأول من أكتوبر، وما نشهد من إخلاص والتزام من فريق متطوعينا من مختلف أنحاء العالم يقدم نموذجا يُحتذى بحق، فلقد استفادوا من كل فرصة متاحة للتعلم والاستكشاف والاستمتاع، ولا شك لدينا في أن مساهماتهم سيكون لها دور كبير في تقديم تجربة استثنائية لكل زائر في إكسبو".

يحظى التطوع بتشجيع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها، ويعد التطوع محوريا في التنمية المستدامة وفي صنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ويوفر برنامج إكسبو للمتطوعين فرصة لاكتساب مهارات مفيدة ، وعيش لحظات لا تنسى.

ويمثّل إلهام الجيل المقبل وتمكينه هدفا من الأهداف الأساسية لإكسبو 2020، عن طريق مبادرات بينها برنامج إكسبو للمدارس، ولطلبة الجامعات عبر برنامج إكسبو للجامعات، من أجل مساعدة الشباب على التفكير بطريقة أفضل، والتواصل بفعالية والتطور على المستوى الفردي ليتسنى لهم أداء دور مركزي مؤثر في بناء مستقبل أكثر إشراقا.

وإلى جانب التقنية والابتكار والمساواة بين الجنسين، يعد تمكين الشباب ركنا أساسيا في برنامج الإنسان وكوكب الأرض الذي يقدمه إكسبو 2020، وبرامج الفعاليات، والتجارب، والقيادة الفكرية والنقاشات العامة التي تهدف للسعي إلى التوصل لحلول لعدد من أكثر تحديات كوكبنا إلحاحا.

ويقدم إكسبو 2020 للأطفال والشباب ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وللطلبةالذين يحملون هوية طلابية سارية فرصة الدخول مجانا إلى إكسبو 2020، لتتاح أمامهم ثروة من فرص التعلُّم والتجارب الملهمة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى برنامج إكسبو الترفيهي النابض بالحيوية والتنوع.

ويتعين على جميع زوار إكسبو، بمن في ذلك المسموح لهم بالدخول مجانا، الحصول على تذكرة عبر الموقع الإلكتروني www.expo2020dubai.com.

سيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، حيث سيدعو الملايين إلى المشاركة لنصنع معاً عالماً جديداً في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم.