الجناح الفرنسي.. "نور" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- طيب بن قدور

الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي "نور" الحضارة يضيء مستقبل البشرية، حيث يسعى الجناح إلى إعادة النظر في كيفية التقدم، وإلى تحريك المشاعر، وبناء العلاقات، وإطلاق العِنان لأفكار جديدة لإعادة تشكيل عالمنا. يجمع الجناح الفرنسي في المعرض معروضات تتعلق بالنقل والهندسة المعمارية والفنون والبيئة.

وتضم المحتويات موسوعة ديدرو ومتحفا على شكل سفينة ومنطاد المستقبل ومعرضاً افتراضياً تحت الطوف الجليدي، ومحتوى افتراضيا في كاتدرائية نوتردام في باريس. كما يتناول الجناح جوانب من التراث والفن والابتكار التكنولوجي، ويبلغ عرضه 55 متراً وارتفاعه 20 متراً وعمقه 63 متراً.

ويحيط بالجناح الفرنسي واجهة خارجية تمتد على مساحة 2700 متر مربع مغطاة بألواح ضوئية. أما من الداخل، فإن الجناح يكشف عن واجهة تبلغ مساحتها 5100 متر مربع تقع بين مساحة سفلية مخصصة للجمهور وأخرى علوية مخصصة للاجتماعات تبلغ مساحتها 1160 متراً مربعاً، مبنية على شكل أربعة مربعات، وشرفة مساحتها 40 متراً، إضافة إلى مظلة معلقة على ارتفاع 15 متراً ومساحة مفتوحة على امتداد 1500 متر مربع. وتشكل الواجهة والمظلة شاشة وسماء اصطناعية، تصبحان كنهار وليل مجردين من طابعهما المادي، في دعوة تمهّد لرحلة «النور والتنوير» التي يكشف عنها الجناح.

كما يحتوي الجناح على متجر فرنسا الذي يوفر تشكيلة واسعة من المشغولات الحرفية المصنوعة بإتقان من مبدعين فرنسيين وعلامات تجارية فرنسية.

الجناح يوفر أيضاً عروضاً ضوئية مبهرة يومياً وتجربة ثقافية وفنية غامرة في انتظار الزائر، وأطباقاً فرنسية استثنائية تشبع ذائقته.

يذكر أن فرنسا قد عينت سفيرين لجناحهما في إكسبو 2020 دبي وهما جيسيكا بريالباتو وتوماس بيسكيه

ويجسد هذان السفيران رؤية الدولة الفرنسية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ومشاركة خبراتهما ومساهمتهما في هذا المشروع الذي سيسهم في تألقها على الساحة الدولية.

جيسيكا بريالباتو طاهية حلويات في مطعم آلان دوكاس في فندق بلازا أتينيه في باريس. حصدت لقب "أفضل طاهية حلويات في العالم لعام 2019"، وتبتكر حالياً مفاجأة لذيذة لجناح فرنسا.

أما توماس بيسكيه فرجل فضاء فرنسي من وكالة الفضاء الأوروبية. سيرسل لنا تحية من الفضاء في فترة انعقاد إكسبو 2020، فيما يخوض مهمة ألفا الفضائية.